Presidenta del PS reitera que folleto contra Kast fue un "error" y afirma que "se tomaron medidas serias, drásticas"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reiteró que el folleto en que se caricaturizaba al Presidente José Antonio Kast como mentiroso fue "un error" y aseguró que "se tomaron medidas serias, drásticas".

En entrevista con radio Universo, la senadora manifestó que "evidentemente no es el tono que se debe usar y me parece que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo de mantener la convivencia en buen tono, por lo tanto, lo que se acordó ayer es no distribuir ese material que estaba previsto para el próximo sábado".

Consultada por su participación en un video en el que se muestra el folleto, Vodanovic respondió que "no voy a entrar en temas internos, yo entré, pasé por detrás y se ve en el video que entro tomó un folleto y muestro las propuestas, esa imagen no estaba autorizada".

"Yo creo que la ropa sucia se lava en casa y lo que es importante para la ciudadanía es el tema externo de la visión política del PS que ha quedado bastante clara que no va en la línea de denostar al Presidente de la República y a ninguna otra autoridad", señaló.

Añadió que "ya fue analizado internamente en mi partido, se tomaron medidas, medidas serias, drásticas (...) No es la posición institucional del Partido Socialista de Chile, reconocimos que fue un error, se retiró la propaganda y hay que dar por superado el tema, porque la verdad yo creo que tras de esto y si estoy enojada conmigo, porque creemos que hemos desviado el foco de atención de lo que es realmente importante".

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