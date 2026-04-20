Presidenta del PS plantea que el plan de Reconstrucción Nacional busca la "inamovilidad tributaria por 30 años"

El plan de Reconstrucción Nacional que el Gobierno alista para presentar ante el Congreso generó duros cuestionamientos por parte de Paulina Vodanovic. La presidenta del Partido Socialista apuntó sus dardos contra la administración central, asegurando que la iniciativa corresponde a una “reformulación tributaria” de tal magnitud que “ni siquiera Pinochet” se atrevió a realizar.

Durante una entrevista con radio Universo, la parlamentaria analizó la postura del oficialismo frente a la tramitación. “Esta conducta del Gobierno de imponer un proyecto sin diálogo, sin escuchar. Efectivamente el tema de los 30 años (de restricción de la gratuidad universitaria) lo sacan porque creo que tuvo en las encuestas incluso un efecto bastante pernicioso”.

Actualmente, la senadora se encuentra de viaje en España, territorio donde participa en la cumbre progresista mundial. Desde Europa, profundizó en el rápido desgaste de la actual administración y agregó que “el Gobierno tiene que empezar a mirar las encuestas, porque se está consumiendo su capital en muy pocos días, lleva apenas un mes instalado y miren cómo van, cuesta abajo en la rodada. Y eso no es baladí, no es casual, es producto de los errores, uno tras otro”.

Según la visión de la representante socialista, el impacto de las decisiones del Gobierno recae directamente en la población, ya que a la ciudadanía “le pegan todas estas inconsistencias, estas incongruencias, esta falta de visión de las políticas que se están anunciando e implementando”.

En la misma línea, la líder del PS insistió en la postura de su sector respecto al texto legal, definiéndolo como “una reformulación tributaria que busca la inamovilidad tributaria por 30 años. O sea, lo que ni siquiera hizo Pinochet lo pretenden hacer en este Gobierno".

Para cerrar su argumentación sobre los efectos económicos de la propuesta, Vodanovic agregó: “Invariabilidad tributaria y dejarnos con un cepo para que no podamos discutir aquello. Entonces de verdad, una reforma tributaria lo que busca siempre es recaudar más y aquí lo que se está buscando es recaudar menos y favorecer a las grandes empresas”.

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