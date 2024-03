Presidenta del PS: “Históricamente hemos apoyado la causa del Estado palestino"

La presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, hizo declaraciones en relación a su reciente distanciamiento de la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En sus palabras, expresó: "He ocupado el cargo de subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco este ámbito y, por supuesto, hemos condenado las acciones militares dirigidas contra civiles en Gaza, así como las acciones de Hamas".

Asimismo, siendo crítica del conflicto actual, la senadora socialista manifestó: "Considero que la complejidad de las relaciones comerciales en el ámbito de la defensa, donde existen contratos en curso, plantea dificultades. Esta postura no la comparto".

Para respaldar su argumento, Vodanovic añadió: "Lo afirmo con pleno conocimiento. Aunque es el Presidente quien ha tomado esta decisión, mi postura personal no busca confrontar con él, ya que es válido que existan opiniones divergentes en este tema".

Enfatizó que "reitero, basándome en mi experiencia como subsecretaria, considero que esta decisión debe abordarse desde la perspectiva de las relaciones comerciales y las implicancias de mantener compromisos que no son de dominio público y sobre los cuales no me corresponde opinar".

En el marco de esta discusión, la presidenta del PS indicó durante una conversación en Mesa Central de Canal 13 que "en su momento no tuve acceso a toda la información relevante". Asimismo, subrayó que "más que contradecir al gobierno, expresé una opinión a título personal".

