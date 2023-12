Presidenta del PS asegura que respaldarán al ministro Carlos Montes "hasta las últimas consecuencias"

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS) Paulina Vodanovic, reafirmó el respaldo de la colectividad al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS) quien enfrenta una acusación constitucional por el denominado caso líos de platas políticas.

El libelo presentado por la UDI, RN, PSC, PDG, republicanos e independientes apunta a la eventual responsabilidad del secretario de Estado en los traspasos de recursos desde el Minvu a fundaciones que están siendo investigados por la justicia.

“El Presidente (Gabriel Boric) es el que evalúa. A mí no me gusta esto del empate, de que salgan uno de un lado, otro del otro, porque así todos quedamos contentos. Yo creo que no es la idea”, sostuvo en diálogo con Radio USACH.

“Como partido, yo como presidenta hemos tomado esta decisión en conjunto con el ministro y que es respaldada por el Presidente (Gabriel Boric) de seguir hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Sobre la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores en el segundo piso de La Moneda, la presidenta del PS señaló que “es él que tiene que tomar las determinaciones, no soy yo, menos públicamente, que vaya a estar dando recetas”.



PURANOTICIA