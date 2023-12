"Premio por haber sido vocero del 'En Contra'": Oposición critica nombramiento de Francisco Vidal en TVN

Diputados partidos de oposición criticaron la designación de Francisco Vidal como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

El exministro de Defensa asumirá su nuevo cargo a partir del jueves 21 de diciembre, en reemplazo de la periodista Andrea Fresard Lemmermann, quien desde abril de 2022 hasta la fecha estuvo a la cabeza del directorio del canal público.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, declaró que la exautoridad “está recibiendo un premio por haber sido el mejor vocero de la opción 'En Contra' en el plebiscito. Defendió muy bien los argumentos que el gobierno no podía plantear por su rol prescindente en la elección”.

"Lo único que podemos pedir es que entienda que TVN no puede ser el megáfono del gobierno y que debe ser imparcial y transversal en la formulación de contenidos”, agregó el integrante de la comisión de Cultura.

La también diputada de RN, Sofía Cid, coincidió en que “el nombramiento (…) en TVN es un premio que le da el gobierno por haber sido el vocero del 'En Contra', demostrando abiertamente dónde están las prioridades de quienes están en La Moneda”.

Complementó que esta acción “viene a ratificar que el gobierno lleva dos años abocados sólo al proceso constituyente y se olvidó de la ciudadanía, (a la) que cada día les cuesta más llegar a fin de mes. Esperamos que se cierre este ciclo y empiecen a trabajar en serio”.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, manifestó: “Presidente, ¿no era que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos. Nuevamente vemos que usted se da otra voltereta y le miente a los chilenos”.

Finalmente sostuvo que “Francisco Vidal no puede ser experto en todo, no puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ello. No puede ser, Presidente, que usted siga mintiendo a Chile”.

PURANOTICIA