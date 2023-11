PPD también llama de manera oficial a votar "en contra" en el plebiscito constitucional

El PPD se definió este miércoles oficialmente por la opción "en contra" para el plebiscito constitucional del próximo domingo 17 de diciembre. De esta manera se sumó al Partido Socialista, que hizo lo mismo en una sesión extraordinaria este 1 de noviembre.

A través de un comunicado, la comisión política del PPD aseguró que "la Constitución de Kast no sirve. Está mal hecha, retrocede en derechos y nos divide".

Añadió que "el Consejo Constitucional no logró un acuerdo real y sustantivo. La derecha desechó esa posibilidad, sin escuchar los múltiples llamados a buscar grandes consensos. Como esta vez tenían la mayoría suficiente, optaron por imponer su visión ideológica e incluir normas que corresponden a un programa de Gobierno".

"En derechos sociales y libertades individuales, se verifica un retroceso incluso respecto de la Constitución actual. Se sigue sin entender que una Constitución, al ser la Ley Fundamental, debe ser una base común de convivencia. De nuevo, eso no se está logrando y, por el contrario, se está retrocediendo, empujando al país a una nueva división", agregó.

También sostuvo que "la propuesta del Consejo Constitucional mantiene la matriz antidemocrática de la Constitución de 1980, porque impediría o dificultaría que en el futuro cualquier gobierno de inspiración socialdemócrata, socialcristiana e incluso uno de derecha liberal, pueda realizar un programa de gobierno apoyado por la ciudadanía".

"El texto aprobado perpetúa una visión conservadora y un programa de gobierno afín al Partido Republicano. Los proyectos de ley que no se ajusten a este modelo serán controvertidos e impugnados por inconstitucionales. Esa ha sido y seguirá siendo una fuente de inestabilidad institucional", indicó.

Además, "en algunas de sus normas, esta propuesta es peor que la Constitución de 1980, porque su redacción busca limitar la interpretación más abierta que se había alcanzado de sus normas en estos años de democracia, a través de sucesivas reformas y de la jurisprudencia que fue construyendo la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. El texto trata, deliberadamente, de revertir esos avances".

De esta manera, el PPD aseguró que "pensando en Chile, llamamos a votar En Contra, porque la propuesta es un retroceso. En aspectos medulares, es peor que el texto actual. No constituye una solución, no sirve. Asistimos al fracaso de dos procesos constitucionales y es evidente que no hemos logrado forjar un pacto que nos represente a todos".

