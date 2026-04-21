Postergan reformalización del senador Miguel Ángel Calisto en causa por fraude al Fisco en carácter de reiterado

La audiencia de reformalización en la causa por fraude reiterado al Fisco, que involucra al senador Miguel Ángel Calisto Águila, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, entre otros, debió ser suspendida y reprogramada.

La postergación se originó cuando Graf y Cárcamo, quienes participaban de manera telemática desde la ciudad de Osorno, manifestaron una pérdida de confianza hacia sus abogados particulares.

Ante este escenario, el tribunal determinó que la Defensoría Penal Pública asuma la representación de ambos, agendando la nueva sesión para el domingo 10 de mayo a las 09:20 horas. Durante dicha jornada, el ente persecutor detallará el monto definitivo del daño patrimonial al Estado, el cual, de acuerdo con la Fiscalía, ha aumentado respecto de lo inicialmente calculado.

El desarrollo de esta fallida instancia tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, bajo la conducción del juez Mario Devaud Ojeda. En la sala también marcaron presencia el fiscal jefe Luis Contreras Alfaro y el representante legal del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Paulo Gómez Canales.

De forma simultánea a la suspensión, la justicia desestimó una petición que buscaba alterar las medidas cautelares que pesan actualmente sobre el patrimonio del imputado Felipe Klein. Esta resolución judicial fue ratificada públicamente por el fiscal regional Hernán Libedinsky.

Cabe recordar que, según los antecedentes expuestos en la formalización de enero pasado, los hechos habrían ocurrido entre los años 2018 y 2022. En ese periodo, Calisto —quien entonces ejercía como diputado— se habría coordinado con Graf y Cárcamo para defraudar al Congreso Nacional, utilizando como mecanismo la contratación ficticia de Graf bajo el cargo de asesora parlamentaria.

En aquella primera instancia, el detrimento a las arcas públicas se estimó en $103.664.697. Dichos recursos habrían ido en beneficio directo de los acusados y de terceras personas asociadas a un partido político. Dentro de este último grupo figura Klein, quien habría recibido parte de estos fondos mientras desarrollaba sus campañas como candidato a gobernador y consejero regional.

El alcance de la indagatoria se amplió durante el mes de marzo. En ese momento, el Ministerio Público decidió agrupar esta causa con otras dos investigaciones vigentes por fraude al Fisco, las cuales están estrechamente vinculadas a proyectos financiados con recursos del 8% del FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

A través de mecanismos similares, los involucrados habrían recibido una suma adicional de más de $32 millones. Respecto a la situación procesal actual de los coimputados, Cárcamo cumple la medida cautelar de prisión preventiva desde febrero, en tanto que Graf permanece sujeta a arresto domiciliario nocturno.

Todo el trabajo investigativo y las diligencias del caso han estado bajo la dirección de la Fiscalía Regional de Aysén. Para estas labores, el ente persecutor ha contado con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

De cara a lo que viene, el Ministerio Público adelantó que la próxima audiencia será el escenario donde se desglosará el nuevo cálculo del perjuicio fiscal y se reformalizarán los cargos. Este hito marcará un punto clave en el avance de este proceso judicial.

PURANOTICIA