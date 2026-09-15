Poduje exige renuncia a seremi de Antofagasta por "graves falencias" en convenio habitacional

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se solicitó la renuncia del seremi de Antofagasta, Jorge Olivares, debido a "graves falencias" detectadas en un convenio suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y el Gobierno Regional de Antofagasta.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado informó que "se le pidió la renuncia al Seremi de Antofagasta por graves falencias en gestión de convenio regional".

Asimismo, Poduje anunció que se trasladará a la zona para abordar la situación y respaldar al equipo regional. "El miércoles estaré en la región para respaldar al equipo y resolver los problemas del convenio", indicó el titular de Vivienda.

La salida del seremi se produce en medio de la controversia generada por el convenio “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, acuerdo que contemplaba inicialmente la construcción de más de 8 mil viviendas en la región. Sin embargo, el Serviu habría reducido esa cifra a 3.268 soluciones habitacionales.

La modificación provocó la reacción del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien cuestionó la decisión y aseguró que el cambio afecta directamente a miles de familias.

"Como un balde de agua fría hemos recibido la propuesta de mejoramiento de la venda del convenio de programación que tiene el Gobierno Regional con Serviu. Esto porque se nos ha planteado una modificación de la cantidad de viviendas que quieren construir a partir de ese convenio".

El gobernador agregó que la reducción implica que cerca de 5 mil viviendas dejarían de estar contempladas en el acuerdo, afectando a familias que estaban consideradas dentro del programa.

"Serviu nos ha informado que se construirían menos 5 mil viviendas y esto significa que en la región habría 5 mil familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban inscritas en este convenio de programación", indicó.

Díaz también cuestionó la forma en que se habría llevado adelante el proceso, acusando que el Gobierno Regional no habría sido informado oportunamente sobre una licitación vinculada al convenio.

La autoridad regional expresó que "nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado el Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional".

Ante este escenario, el gobernador anunció que recurrirán ante la Contraloría General de la República para revisar la situación y determinar eventuales responsabilidades o irregularidades en el proceso.

Días anunció que recurrirán ante la Contraloría General de la República. "No puede ser que 5 mil familias de nuestra región pierdan o no tengan hoy día garantizada la vivienda que se les había prometido", recalcó.

De esta manera, la controversia por el convenio habitacional suma un nuevo capítulo con la salida del seremi de Vivienda de Antofagasta, mientras desde el Gobierno se busca revisar las condiciones del acuerdo y resolver las diferencias surgidas con la administración regional.

PURANOTICIA