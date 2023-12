Plebiscito superó el 84% de participación: cifra constituye la segunda mejor desde retorno del voto obligatorio

El presidente de Servel, Andrés Tagle, destacó la alta participación electoral en el plebiscito constitucional la que alcanzó a más del 84%, la segunda mejor con voto obligatorio.

“Ayer tuvimos un plebiscito constitucional que convocó a 13.014.963 de personas en Chile y en el exterior, lo que es equivalente a un 84,48% del total de personas habilitadas para sufragar. Esta cifra constituye la segunda mejor participación con voto obligatorio”, señaló al entregar el boletín final.

Añadió que con el 99,97% de las mesas escrutadas a nivel nacional (39.716) la opción "En Contra" se consolidó con el 55,76% de los votos en el plebiscito, frente al 44,24% de la opción "A Favor", con lo cual se rechazó la propuesta de nueva Carta Magna del Consejo Constitucional.

Además, el recuento final arrojó un total de 12.364.312 votos válidamente emitidos, con 6.894.287 para el En contra y 5.470.025 para el A favor. Es decir, una diferencia de 1.424.262. Votos nulos 480.730, en blanco 169.921, total de votos 13.014.963.

También destacó que la votación se desarrolló sin grandes contratiempos, salvo 9 mesas que no funcionaron. No se pudieron instalar cinco mesas receptoras de sufragios en el extranjero, correspondientes a Hong Kong, con 95 electores; Jakarta, con 47 electores; Hanoi, con 30; Rabat con 10; y Kingston, con 16.

Por otra parte, en Isla de Pascua no se pudieron instalar cuatro mesas. De 6.577 electores, votaron 3.378, es decir el 51%. La mitad de las personas que no sufragaron, 1.600, fue porque sus mesas no se instalaron. La otra mitad fueron personas que, estando instaladas sus mesas, no acudieron a votar.

De las mesas instaladas hay 12 que no se han escrutado por no haber recibido el Servicio Electoral el acta que corresponde.

