Plebiscito: Encuesta del CEP revela un 62% de indecisos y solo un 8% votaría A Favor

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados del estadio de Opinión Pública N°90 el cual se realizó entre el 24 de septiembre y 2 de noviembre donde el 62% de los encuestados aún no deciden su voto para el plebiscito del 17 de diciembre. Además, la evaluación al Presidente Gabriel Boric disminuyó en un punto.

El sondeo incluyó a 1.478 personas entrevistadas en sus hogares, donde el 53% dice que no tiene claro su voto, mientras que un 9% no sabe o no contesta.

Mientras que el 30% está por la opción En Contra al texto constitucional y el 8% por el A Favor.

Al ser consultada por el gran número de indecisos, la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, indicó que cuando se hizo el estudio, todavía "no se entregaba el texto final, los partidos políticos no habían entregado todos su visión de si estaban a favor o en contra. la gente ahora se va a informar (...) tenemos que esperar que la gente se decida, pero no necesariamente tiene que ser con una desafección".

Ante la posibilidad que el En Contra triunfe en diciembre, un 29% dice que es mejor que se elija otra asamblea para elaborar una nueva Constitución, un 26% está porque se mantenga la Constitución vigente, un 19% porque el Congreso reforma la Constitución vigente, un 12% quiere que el Congreso elabore un nuevo texto y un 13% no sabe o no contesta.

Respecto al interés de las personas en el sondeo, un 24% dijo estar muy o bastante interesado en el proceso, mismo número que dice estar algo interesado. En tanto, un 47% reconoce no tener interés.



Además, un 19% cree que la nueva Constitución ayudará a resolver los problemas de Chile, un 42% que probablemente dejará las cosas igual, un 32% que probablemente empeore la situación actual y un 7% no sabe o no contesta.

BAJA LA APROBACIÓN DE GABRIEL BORIC

En lo que se refiere a la evaluación del Gobierno, independiente de la posición política un 26% aprueba cómo está conduciendo el Presidente Gabriel Boric y un 61% desaprueba. En esa línea, un 8% no aprueba ni desaprueba.

Al comprar las cifras respecto al sondeo anterior (N°89) la encuesta arrojó entonces que un 27% aprobaba cómo está conduciendo el Presidente Gabriel Boric y un 62% desaprobaba. En esa línea, un 7% no aprobaba ni desaprobaba.

Mientras que al evaluar los personajes políticos, Matthei obtuvo un 46% de evaluación positiva; seguida de Sebastián Piñera (37%); el gobernador regional de la RM, Claudio Orrego (36%); el ministro de Economía, Mario Marcel (34%); y el alcalde Rodolfo Carter (33%).

Más atrás aparece la ministra Tohá, con un 32%; José Antonio Kast, con 30%; la ministra Vallejo (25%), y el Presidente Gabriel Boric (24%).

PURANOTICIA