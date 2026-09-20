Plan por masivo retorno a la Región Metropolitana tras fin de Fiestas Patrias: peaje a luca y restricción a camiones

Para este domingo se espera el retorno masivo de automovilistas a la Región Metropolitana al finalizar el feriado de tres días de Fiestas Patrias. Las autoridades dispusieron un plan de contingencia que empezó a operar a primera hora de este domingo.

En efecto, una de las principales medidas fue la rebaja en un 50% en la tarifa para camiones de dos o más ejes que se aplicó entre las 00:00 y las 07:00 horas en el peaje Las Vegas, en ambos sentidos (Ruta 5 Norte) y en los peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago (Ruta 68).

También habrá peaje a luca para vehículos livianos, entre las 7:00 y 12:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago (Ruta 68); en el peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos (Ruta 5 Sur); y en el peaje Las Vegas, en ambos sentidos (Ruta 5 Norte).

Además, se aplicará la restricción para el tránsito de camiones, entre las 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago, entre el Enlace Llay Llay y el Enlace Lo Pinto, y también en la Ruta 68 entre el Enlace Algarrobo y el Enlace Vespucio.

El último balance de Carabineros reportó 13 víctimas fatales en accidentes viales, un 86% mas que en el mismo período del año pasado.

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