Emiten alerta meteorológica por vientos de hasta 90 km/h en siete regiones del país

Ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h se esperan durante este domingo en distintas zonas del centro y centro-sur del país, escenario que llevó a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) a emitir una alerta por viento moderado a fuerte para siete regiones.

El fenómeno comenzó durante la noche de este sábado 19 de septiembre y se mantendría hasta la noche del domingo 20, abarcando sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La intensidad del viento variará dependiendo de cada región y zona geográfica, aunque las mayores velocidades se concentrarían principalmente en sectores cordilleranos.

En Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, la alerta considera principalmente la cordillera, donde se pronostican vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, acompañados de ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h durante sábado y domingo.

Una situación similar se anticipa para la Región de O’Higgins. En su zona cordillerana se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h durante este sábado y disminuir hasta máximos cercanos a 80 km/h el domingo.

En el Maule, en tanto, el evento abarcará diferentes sectores. Para el litoral y el valle se proyectan vientos de entre 25 y 40 km/h, con ráfagas que oscilarían entre 60 y 70 km/h. En la cordillera, las velocidades aumentarían hasta los 40 a 60 km/h, con rachas máximas de 90 km/h.

Más al sur, la Región de Ñuble podría registrar vientos de entre 40 y 60 km/h en el litoral, Cordillera de la Costa y valle, acompañados de ráfagas de hasta 70 km/h. En sectores cordilleranos, estas podrían alcanzar los 90 km/h durante este domingo.

En la Región del Biobío también se anticipan condiciones de mayor intensidad. En la cordillera se proyectan ráfagas de hasta 90 km/h durante el sábado, mientras que en el litoral se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h y rachas que podrían alcanzar los 80 km/h durante ambas jornadas.

Para sectores de la Cordillera de la Costa, valle y precordillera del Biobío, en tanto, las ráfagas podrían llegar a los 70 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, el evento continuará durante el domingo, por lo que las condiciones de viento se mantendrán en distintos puntos de las siete regiones incluidas en la alerta meteorológica.

PURANOTICIA