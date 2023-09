Piñera sorprende hablando en Argentina del estallido social: "Fue un golpe de Estado para debilitar las bases de la democracia"

De visita en Buenos Aires, Argentina, donde estará participando en el encuentro de Libertad y Democracia, grupo formado por 22 presidentes y ex presidentes de América Latina, el ex Mandatario chileno, Sebastián Piñera Echenique, dio una entrevista radial que promete sacar ronchas en el territorio nacional.

Y es que el ex jefe de Estado durante dos periodos (2010-2014 y 2018-2022) se refirió en conversación con Radio Mitre a lo que fueron los últimos años de su segundo Gobierno, el cual estuvo fuertemente marcado por el estallido social y las multitudinarias protestas, muchas de las cuales terminaron en graves actos de vandalismo.

Es en ese contexto donde Piñera calificó lo ocurrido como "un golpe de Estado no tradicional", ya que no fueron las Fuerzas Armadas las que lo ejecutaron.

En primer lugar, el ex Presidente de la República partió manifestando que "pasó en Chile, Perú, Colombia, que es usar la violencia, otro cáncer que tenemos junto a la demagogia, el populismo, la violencia y la corrupción en Latinoamérica. Son males poderosos y formidables que debemos enfrentar con toda la fuerza del mundo".

Luego, expuso que lo ocurrido desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, "fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente".

Piñera complementó su análisis señalando que lo ocurrido en nuestro país durante los últimos tres meses del año 2019 "fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia".

También especificó que se trataba de "una violencia irracional" y que "estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino. Y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas y anarquistas que quisieron destruir nuestro país".

No obstante, destacó desde Argentina que "afortunadamente, Chile resistió y después tuvimos un Plebiscito por una Constitución, donde volvimos a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política que permita dar proyección y estabilidad hacia el futuro".

Luego, el ex Mandatario chileno criticó fuertemente a la gestión del presidente Gabriel Boric en el Gobierno, indicando que "no está conduciendo al país por el camino adecuado, porque el país no está creciendo, tenemos graves problemas de inseguridad, narcotráfico y terrorismo en el sur de Chile”.

También se refirió a las elecciones presidenciales que vivirá Argentina en octubre, comentando que Javier Milei, el favorito en las encuestas, "se autodenomina como libertario y yo creo mucho en la libertad, pero tengo muchas discrepancias".

Sin embargo, sostuvo que "creo que tiene muchas ideas que hay que considerar seriamente, como que las personas estén al servicio del Estado y no al revés. Creo que hay que hacer una combinación entre libertad y responsabilidad. En octubre, Argentina se juega algo muy importante".

