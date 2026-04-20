PDI revela que 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

Durante la discusión del proyecto que tipifica el ingreso clandestino, la policía civil detalló ante la comisión de Gobierno una baja sostenida en las detecciones fronterizas.
La comisión de Gobierno del Senado recibió este lunes a representantes de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, actualmente en segundo trámite constitucional.
Para exponer la perspectiva institucional y proporcionar un minucioso reporte acerca de la situación migratoria, acudieron a la instancia parlamentaria Ernesto León, director nacional de Migración y Policía Internacional, junto a Ricardo Gatica, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.
El inicio de la presentación estuvo a cargo de Gatica, quien introdujo las estadísticas señalando: “Vamos a presentar algunos datos que tenemos respecto a algunos; por ejemplo, empezamos con las cifras de personas que son detectadas en la frontera ingresando por los pasos no habilitados desde el año 2022 hasta el 16 de abril del presente año”.
De acuerdo con el recuento entregado, se identificó a un total de 84.163 individuos durante dicho lapso. El desglose anual de estas detecciones es el siguiente:
La autoridad policial aclaró que una fracción de estos extranjeros terminaron siendo “reconducidas” tras ser interceptados en situación de flagrancia en el límite fronterizo. A modo de ilustración, detalló que de las 24.353 entradas registradas en 2022, se aplicó esta medida a 3.150 personas.
Adicionalmente, la policía civil proporcionó los números globales correspondientes a las denuncias por ingresos irregulares, aclarando que estas no siempre equivalen a capturas in fraganti. La evolución de estos reportes muestra:
Al analizar esta curva descendente, Gatica afirmó: “A primera impresión, lo que nosotros percibimos: existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”.
El documento presentado ante los senadores también contuvo una categorización según el país de origen de los denunciados por utilizar rutas no habilitadas. La PDI indicó que los grupos mayoritarios son los venezolanos, colombianos, bolivianos, haitianos, peruanos, dominicanos, ecuatorianos, cubanos y argentinos, sumados a una “cifra pequeña” de ciudadanos chinos.
Para el transcurso del año 2026, la distribución de estas denuncias se configura de la siguiente forma:
Desde la institución policial recalcaron que, si bien las estadísticas evidencian una baja constante en los reportes por entradas al margen de la ley, el escenario continúa siendo un factor de relevancia tanto para la política migratoria como para la seguridad en las fronteras.
Finalmente, el subdirector Gatica hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta estos antecedentes durante la tramitación de la ley, reiterando que “existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”, a pesar de que el reto en materia de gestión y control fronterizo se mantiene vigente.
PURANOTICIA