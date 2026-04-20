PDI revela que 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

La comisión de Gobierno del Senado recibió este lunes a representantes de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, actualmente en segundo trámite constitucional.

Para exponer la perspectiva institucional y proporcionar un minucioso reporte acerca de la situación migratoria, acudieron a la instancia parlamentaria Ernesto León, director nacional de Migración y Policía Internacional, junto a Ricardo Gatica, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

DETECCIONES EN ZONAS NO AUTORIZADAS

El inicio de la presentación estuvo a cargo de Gatica, quien introdujo las estadísticas señalando: “Vamos a presentar algunos datos que tenemos respecto a algunos; por ejemplo, empezamos con las cifras de personas que son detectadas en la frontera ingresando por los pasos no habilitados desde el año 2022 hasta el 16 de abril del presente año”.

De acuerdo con el recuento entregado, se identificó a un total de 84.163 individuos durante dicho lapso. El desglose anual de estas detecciones es el siguiente:

2022: 24.353

2023: 23.165

2024: 23.477

2025: 12.335

2026: 833

La autoridad policial aclaró que una fracción de estos extranjeros terminaron siendo “reconducidas” tras ser interceptados en situación de flagrancia en el límite fronterizo. A modo de ilustración, detalló que de las 24.353 entradas registradas en 2022, se aplicó esta medida a 3.150 personas.

REPORTES POR CRUCES IRREGULARES

Adicionalmente, la policía civil proporcionó los números globales correspondientes a las denuncias por ingresos irregulares, aclarando que estas no siempre equivalen a capturas in fraganti. La evolución de estos reportes muestra:

2020: 16.848

2021: 56.586

2022: 53.875

2023: 44.235

2024: 29.269

2025: 26.275

2026 (hasta abril): 2.795

Al analizar esta curva descendente, Gatica afirmó: “A primera impresión, lo que nosotros percibimos: existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”.

ORÍGENES MÁS RECURRENTES

El documento presentado ante los senadores también contuvo una categorización según el país de origen de los denunciados por utilizar rutas no habilitadas. La PDI indicó que los grupos mayoritarios son los venezolanos, colombianos, bolivianos, haitianos, peruanos, dominicanos, ecuatorianos, cubanos y argentinos, sumados a una “cifra pequeña” de ciudadanos chinos.

Para el transcurso del año 2026, la distribución de estas denuncias se configura de la siguiente forma:

1.856 venezolanos

354 colombianos

174 bolivianos

64 haitianos

85 peruanos

81 dominicanos

92 ecuatorianos

30 cubanos

24 argentinos

18 chinos

Desde la institución policial recalcaron que, si bien las estadísticas evidencian una baja constante en los reportes por entradas al margen de la ley, el escenario continúa siendo un factor de relevancia tanto para la política migratoria como para la seguridad en las fronteras.

Finalmente, el subdirector Gatica hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta estos antecedentes durante la tramitación de la ley, reiterando que “existe una caída de la cantidad de personas denunciadas por ingresos ilegales”, a pesar de que el reto en materia de gestión y control fronterizo se mantiene vigente.

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