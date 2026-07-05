PDI incauta granada activa y drogas a metros de un jardín infantil en Lampa

Un equipo MT0 junto a detectives de la Bicrim Lampa de la PDI encontraron armas, drogas, municiones varias y una granada activa en una casa localizada a metros de un jardín infantil.

El proceso investigativo, que se inició hace más de un año, identificó, en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, el alto poder de fuego de la estructura criminal y el modus operandi con el que operaban.

Según destacó el Subprefecto Marcelo Pereira, Jefe de la BICRIM Lampa, “Se realizaron allanamientos en dos domicilios, uno en Lampa y otro en Maipú, logrando la detención de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad chilena”.

En el lugar se incautaron más de 12 kilos de cloridrato de cocaína, 3 kilos de cannabis sativa, 33 kilos de cocaína base y mil 600 dosis de ketamina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los oficiales fue lo encontrado en una bodega en que la banda almacenaba un mini fusil, más de 3 mil cartuchos balísticos y una granada de alto impacto y procedencia australiana con amplio radio de efecto de más de 50 metro la de expansión.

El lugar donde fue hallada la granada estaba a tres casas de un jardín infantil.

PURANOTICIA