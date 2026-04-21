PDG condiciona apoyo a proyecto de Reconstrucción Nacional insistiendo en medidas sobre medicamentos y pañales

El Partido de la Gente se refirió a las conversaciones con el Gobierno en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Al respecto, la diputada Pamela Jiles entregó detalles de los encuentros previos, asegurando que "hasta ayer el gobierno lo iba a presentar, eso era inamovible. Tuvimos una conversación al almuerzo, tuvimos una conversación en la noche y no se presentó hoy".

Las exigencias de la tienda política apuntan directamente a rebajas tributarias específicas. Así lo expuso el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Manuel Valenzuela, quien remarcó que han "sido claros. Hemos puesto arriba de la mesa cosas tan relevantes como darle una señal a la gente que nos puso acá. IVA a los medicamentos, IVA a los pañales, y nosotros nos vamos a claudicar en esa batalla que hoy día estamos dando, porque ellos nos pusieron acá y nos mandataron para lograr eso".

Respecto al estado actual de las tratativas con La Moneda, el parlamentario sinceró la cercanía de un acuerdo, aunque traspasó la responsabilidad al oficialismo al revelar que "estamos a unos metro de que esto concluya, Por tanto, hoy día la pelota la tiene el Gobierno".

La disposición para respaldar el texto legal dependerá exclusivamente de la incorporación de sus peticiones. El legislador explicó que si la administración central acoge las medidas "que estamos levantando para poder representar a nuestras personas, por supuesto que estamos disponibles de poder avanzar, pero después cada medida se tiene que analizar en su mérito".

Para cerrar su intervención, el jefe de bancada lanzó una advertencia sobre el cumplimiento de los compromisos pactados: "Lo importante es que lo que comprometa el Gobierno lo cumpla, porque, efectivamente, nosotros no vamos a suscribir una ley si es que no se compromete el Gobierno a, efectivamente, lograr lo de los medicamentos y lo de los pañales. Nosotros vamos a dar esa discusión técnica en el momento que corresponda en particular", subrayó.

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