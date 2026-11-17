La bancada del Partido de la Gente (PDG) calificó de “tibias e insuficientes” las disculpas del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, tras afirmar que la colectividad “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, exigió que la autoridad se haga cargo de sus declaraciones. “El vocero no se tiene que disculpar por cómo nos sentimos, se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Y aquí la pregunta concreta es ¿sigue pensando lo mismo o se retracta de sus palabras?”, sostuvo.

En la misma línea, la diputada Zandra Parisi exigió que las disculpas tengan el mismo carácter público que las declaraciones originales. “Deben ser claras y dirigidas al Partido de la Gente, a los diputados, pero sobre todo a los militantes del Partido de la Gente”, expresó.

Valenzuela reforzó que la bancada espera una retractación explícita. “Para nosotros esto no es una disculpa. Necesitamos que se retracte de las palabras que dijo”, enfatizó.

El jefe de bancada también emplazó al Presidente de la República, José Antonio Kast, a intervenir frente al trato del vocero hacia el PDG. “Estamos siendo una fuerza política responsable, estamos estudiando cada proyecto de ley caso a caso”, afirmó, recordando que la colectividad ha contribuido a la gobernabilidad del Ejecutivo. En ese contexto, preguntó al Mandatario “¿es esta la forma que quieren relacionarse con el Partido de la Gente?”.

Finalmente, la diputada Pamela Jiles cuestionó el aporte de Arenas a la conducción política del Ejecutivo. “No sé si el vocero Arenas aporta mucho a la perspectiva del Gobierno”, sostuvo. La parlamentaria añadió que “el Gobierno tendrá que analizar, quizás es mejor que vuelva Mara”.

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