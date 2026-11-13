Pavez por detención de su padre por manejar en estado de ebriedad: "Lo que corresponde es la igualdad ante la ley"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que su padre se encuentra detenido y a la espera de ser formalizado el próximo lunes, por conducción en estado de ebriedad.

"Durante la madrugada de hoy tomé conocimiento a través de mi hermano que mi señor padre estaba involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad”, manifestó la autoridad.

Añadió que “yo no he tomado conocimiento, no he hablado con él todavía, no he tomado contacto con ninguna otra autoridad. Esto está en el ámbito de las instituciones, esto está en el ámbito de la igualdad ante la ley y por lo tanto lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada que es lo que corresponde”, agregó.

“Mi padre está bien, yo no he podido hablar con él, pero hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley”.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Máximo Pavez Cerda, de 68 años, fue detenido la noche del jueves en la comuna de Colina tras conducir con luces apagadas y en presunto estado de ebriedad. Además, habría colisionado con una carreta.

Según esta información, los ocupantes del vehículo de tracción animal habrían resultado con lesiones, por lo cual fueron internados en un centro hospitalario.

Pavez Cerda pasó la noche detenido y se postergó hasta el lunes su formalización en el Juzgado de Garantía de Colina, la que estará a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

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