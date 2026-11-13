Padre del subsecretario Máximo Pavez es detenido tras chocar una carreta mientras conducía ebrio y sin luces en Colina

Durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre, Carabineros detuvo en la comuna de Colina a Máximo Francisco Ernesto Pavez Cerda, de 68 años, padre del actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI). De acuerdo con los antecedentes policiales preliminares publicados por La Tercera, el hombre conducía su automóvil con las luces apagadas y en estado de ebriedad cuando impactó por alcance a una carreta, provocando lesiones a las personas que se trasladaban en ella.

Tras llegar al lugar del accidente y confirmar, mediante las pruebas correspondientes, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, el personal policial procedió a detenerlo y trasladarlo hasta una comisaría de la comuna, donde permaneció bajo custodia durante el resto de la noche.

En cuanto a la situación procesal del detenido y las consecuencias del impacto, desde el Ministerio Público descartaron la existencia de víctimas fatales y entregaron detalles sobre el curso de la investigación, que está a cargo de la Fiscalía Centro Norte. Al referirse a la calificación jurídica de los hechos, fuentes del organismo persecutor señalaron que "se trataría de un delito de menor entidad".

En esa misma línea, y considerando que la imputación apuntaría al delito de lesiones menos graves, a la espera de confirmar la evolución clínica de los afectados, desde el ente persecutor agregaron que "la medida cautelar que solicitará la Fiscalía sería de baja intensidad".

Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, Máximo Pavez Cerda pasará a control de detención durante la mañana de este viernes ante el Juzgado de Garantía de Colina. En dicha instancia se formalizarán los cargos en su contra y se definirán las medidas cautelares que deberá cumplir mientras avanza la investigación.

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