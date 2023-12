Partidos de oposición denuncian a vicepresidente del PS Arturo Barrios que admitió "trato con narcos"

La bancada de diputados del Partido Republicano y el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, presentaron ante la Fiscalía Nacional una denuncia por las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios.

Durante un seminario, Barrios señaló que "a mí no me pueden hablar de territorialidad, porque yo hago territorialidad y trabajo con el narco para poder entrar a trabajar con los niños y las niñas. Tengo pactos con el narco para poder entrar a trabajar a las poblaciones. Un niño mío fue baleado por el narco", aunque luego precisó sus dichos y descartó cualquier vinculación con personas o hechos reñidos con la ley.

Debido a estos dichos, el diputado Cristián Araya (Republicanos) informó que “hemos ingresado una carta solicitando una reunión y una denuncia al fiscal nacional, en contra del señor Arturo Barrios por los graves dichos vertidos”.

“En los cuales reconocen un vínculo con el narcotráfico. Es una situación de extrema gravedad, porque nuevamente el PS y un dirigente como es el señor Arturo Barrios que es dirigente del Partido, reconoce que mantiene vínculos con el narcotráfico", complementó el parlamentario.

En ese sentido, recalcó que esta es una situación “que la Fiscalía debe investigar a fondo, no podemos permitir que haya vínculos entre el narcotráfico y la política".

En tanto, el diputado Benjamín Moreno (republicanos) subrayó que "esto no es nuevo, no es la primera vez que nos enteramos de boca de ellos mismos, que el PS admite tener vínculos con el narcotráfico, esto sumamente grave, porque el Gobierno que está llamado a combatir el narcotráfico, a recuperar aquellos barrios donde no puede entrar las policías, es un gobierno que está integrado por el PS".

Asimismo, el legislador expresó que "esperaría que el PS en vez de desdecirse, de ver cómo arreglan esta supuesta mala cuña que dio uno de sus vicepresidentes, se pusiesen manos a la obra y fueran capaces de ellos mismos llevar por delante la investigación".

De forma paralela a esta acción de republicanos, el diputado Coloma ingresó una denuncia a Fiscalía para que se abra una investigación por las declaraciones de Barrios.

"El señor Barrios fue bastante explícito en sus declaraciones y no sólo mencionó una vez los vínculos que, según él, tendría con el narcotráfico, sino que en la misma instancia lo reiteró en más de una oportunidad. Y sólo cuando fue advertido del revuelo que generaron sus declaraciones es que se desdijo", aseguró.

En ese sentido, apuntó al PS y planteó que "si están realmente comprometidos con la seguridad y la estabilidad de Chile, lo mínimo que debiera hacer la actual directiva es denunciar todos estos hechos, porque no podemos darle ni siquiera un centímetro al narcotráfico para que empiece a introducirse en las instituciones, tal como ocurre en otros países".

PURANOTICIA