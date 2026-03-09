Presidente Boric encabezó acto de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric encabezó el acto de cumplimiento del "Plan de Emergencia Habitacional", el cual fue un compromiso de campaña adquirido en una actividad realizada en el Parque La Castrina en diciembre del 2021 y que fue presentado como política pública en julio de 2022.

La meta de la iniciativa fue de 260 mil viviendas y se alcanzaron 262.390 viviendas terminadas, entregadas o adquiridas. El objetivo general fue recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna y adecuada, garantizando la tenencia segura ya sea en propiedad individual, colectiva o en arriendo, evitando los abusos y la especulación.

El Mandatario dijo estar “muy contento porque podemos decir con satisfacción, con orgullo que hemos cumplido con uno de nuestros principales compromisos de campaña con los dirigentes y dirigentas sociales en el Parque de La Castrina, en San Joaquín, que es el Plan de Emergencia Habitacional”.

Asimismo, reconoció el trabajo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y valoró “muchísimo a los equipos, a los Serviu y a todos los servicios regionales, a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Vivienda”.

“Cualquier persona que viva en cualquier parte tiene el derecho a la misma dignidad, al mismo tiempo libre, a los mismos espacios públicos. Y eso es algo que quiero destacar ahora. Que acá no solamente se han entregado viviendas, sino que se han entregado espacios comunitarios”, recalcó.

Según se indicó, los inmuebles entregados son de alto estándar en diseño y eficiencia energética y confort térmico. La vivienda pública aportó con un 57% de la inversión inmobiliaria nacional.

