Partido Socialista conmemoró 93 años con acto en homenaje a Salvador Allende

Con una ceremonia cargada de simbolismo, el Partido Socialista de Chile conmemoró este domingo un nuevo aniversario desde su fundación, alcanzando 93 años de historia política en el país.

La actividad se desarrolló en la Plaza de la Constitución, frente al monumento de Salvador Allende, donde se realizó una ofrenda floral en su memoria.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la mesa directiva del partido, junto a parlamentarios, alcaldes y militantes, quienes participaron de la instancia conmemorativa que recordó el origen de la colectividad, fundada el 19 de abril de 1933.

El acto reunió tanto a figuras políticas como a bases del partido, en una jornada que buscó relevar la trayectoria histórica del socialismo en Chile y su vínculo con la figura del exmandatario.

PURANOTICIA