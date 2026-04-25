Partido Socialista conmemora 93 años con Gabriel Boric y Jeannette Jara entre los asistentes

Con un acto político realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, el Partido Socialista de Chile conmemoró este sábado sus 93 años de historia, en una jornada marcada por la presencia de dirigentes oficialistas y representantes de la centroizquierda.

La ceremonia reunió a las principales figuras de la colectividad, junto a invitados de distintos partidos del sector, en una señal de articulación política en medio del actual escenario nacional.



Entre los asistentes destacó la presencia del expresidente Gabriel Boric, militante del Frente Amplio, quien participó del encuentro junto a otros referentes del oficialismo.

También asistió la exministra Jeannette Jara, quien anteriormente fue carta presidencial del sector y mantiene presencia en el debate político nacional.



La conmemoración permitió recordar la trayectoria histórica del Partido Socialista, una de las colectividades con mayor tradición en la política chilena, además de reforzar vínculos con otras fuerzas del progresismo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de unidad entre los asistentes, en momentos en que la centroizquierda busca fortalecer coordinaciones y proyectar nuevos liderazgos de cara a los próximos desafíos políticos.

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