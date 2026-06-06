Partido Cristiano de Chile reúne firmas para constituirse como partido político

El Partido Cristiano de Chile (ex Social Cristiano) logró reunir las firmas exigidas por la ley para inscribirse como partido político.

La expresidenta del PSC, la diputada Sara Concha, expresó la satisfacción de la colectividad "por dar inicio a esta nueva etapa con el Partido Cristiano de Chile. Este es el comienzo de la continuidad de un proyecto político que nos ha permitido representar principios, valores y también la voz de miles de personas que han confiado en nosotros".

"Lo vamos a hacer con mucha convicción y responsabilidad. Como ya lo señaló nuestro presidente interino, hoy ya estamos constituidos oficialmente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y nuestro principal desafío es seguir avanzando en la consolidación del partido a nivel nacional", añadió.

"Asimismo, seguiremos fortaleciendo el liderazgo y la participación de las mujeres, una tarea que ha sido parte fundamental de nuestro trabajo y que queremos continuar impulsando con fuerza", agregó.

Finalmente, expresó que "tenemos la convicción, la experiencia y el compromiso para seguir trabajando por aquellas causas que son importantes para las personas y para Chile, siempre poniendo en el centro a las familias, los valores y el bienestar de nuestro país".

El Partido Social Cristiano fue declarado disuelto por el Servel, debido a que no alcanzó el umbral del 5% en las elecciones parlamentarias de 2025.

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