Partido Comunista y elección constituyente del domingo: "Vemos que el Gobierno tomó todas las distancias del caso"

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó las próximas elecciones al Consejo Constitucional de este 7 de mayo.

En conversación con T13, Carmona señaló que "hay una lejanía de la ciudadanía respecto al proceso mismo. Ha tenido poca promoción, hay un desafecto con el valor que tiene este proceso".

Respecto a si este proceso podría ser una medición del Ejecutivo, sostuvo que "yo creo que, si asumimos con honestidad real, más allá de la obligación de la cuña mediática, ni nosotros, ni menos la oposición podría asociar que el resultado de esta elección está vinculado a un plebiscito sobre el Gobierno, porque fueron ellos los que inhibieron a que el Gobierno tuviera un papel más destacado dentro de los respetos institucionales".

"Vemos que el Gobierno tomó todas las distancias del caso. Incluso, a ratos uno pensaba que más lejos que lo necesario", recalcó.

Asimismo, precisó que "yo creo que tomaron las prevenciones de que no se vaya a asociar que una situación, que una cancha rayada no por el Gobierno, el resultado del plebiscito tiene muchas marcas que están en el origen de la renovación de este proceso".

Además, ejemplificó que "elección con código Senado ya disminuye la representatividad y proporción representativa que tiene la densidad electoral de cada región. No es lo mismo la Metropolitana con cinco millones de habitantes que La Araucanía con un millón de habitantes".

En este sentido, manifestó que "he escuchado antes a la derecha, respecto a los pueblos originarios, que están sobrerrepresentados. Hoy día, respecto a una región como el Maule, donde hay fuerzas muy fuertes de los sectores de derecha, no dicen que están sobrerrepresentados. No debió haber sido así, pero así fue porque no dieron otra posibilidad de acuerdo".

"No es el espacio que dibujó una fuerza vinculada al Gobierno, o un proyecto del Gobierno, pero ha sido más cercano a la proporcionalidad la que está hoy día cursando. Entonces, malamente, alguien puede adjudicarle que es el Gobierno el que está detrás de esta confrontación electoral", enfatizó el secretario general del PC.

Finalmente, comentó que "lo que hay del Gobierno, y no puede ser de otra manera, es una disposición y claridad, sin equivocarse de avanzar hacia contar con una nueva Constitución que finalmente termine con el ejercicio de la Constitución que se instaló en el 80".

PURANOTICIA