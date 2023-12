Parlamentarios de Chile Vamos rechazan nueva distribución del 6% de la reforma previsional

Parlamentarios de Chile Vamos dijeron que la nueva distribución del 6% de la reforma previsional (1 punto porcentual a mujeres, otros dos a cuenta individual y los tres restantes al seguro social) es más de lo mismo, por lo cual anunciaron que rechazarán la propuesta.

El jefe de bancada UDI, diputado Guillermo Ramírez, expresó que “queremos llegar a acuerdo, creemos que el sistema de pensiones puede ser mejorado y que las pensiones pueden aumentar, pero el Gobierno no puede abusar de nuestro sentido de responsabilidad manteniéndose inflexible en su postura".

"Nosotros hemos cedido, el Gobierno ha propuesto cambios a la industria que nosotros hemos aceptado de buen grado, o hemos propuesto alternativas que se acercan a lo que ellos han propuesto, pero no podemos aceptar que la solidaridad se haga con los puntos de cotización de los trabajadores", añadió.

"La solidaridad se tiene que hacer a través del aumento en la PGU, por lo tanto, le pedimos al Gobierno que si al igual que nosotros cree que esto es urgente y que es importante, y que la política tiene que ser responsable, a ellos también les toca ceder. Y les pedimos que lo hagan en lo relativo a los puntos adicionales de cotización”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), dijo que “no es una sorpresa, es similar a lo que se había conocido ya, donde se establece un sistema de reparto del 4%, y el 2% a capitalización individual".

"Nosotros no somos partidarios de establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores, son propiedad de ellos. Es un error, nosotros no vamos a aceptar una división de esa manera”, agregó.

Además, el diputado UDI Cristián Labbé, integrante de la Comisión de Trabajo, indicó que “el Gobierno tiene que entender y sobre todo la ministra Jara, que mientras no pongamos al cotizante en el centro, y mientras no entiendan que la gente quiere el 6% a sus bolsillos, mientras el gobierno no entienda que tiene que separar la PGU de esta reforma de pensiones, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo con el Gobierno".

"Es más, el Gobierno lo que tiene que hacer hoy día es demostrar y entregar razones en donde nosotros como oposición confiemos en este Gobierno, hoy es un gobierno en donde la gran inmensa mayoría de los chilenos no confía”, enfatizó.

Fuera de Chile Vamos, el diputado PDG Rubén Oyarzo señaló que “presentar un 4%-2% camuflado no corresponde. Nosotros, como PDG, vamos a proponer que sea un 3%-3%, pero con la siguiente distribución: un 1% para mujeres, un 3% para el trabajador, y un 2% para solidaridad. Creemos que esa es la mejor proporción y que el gobierno tiene que acercarse a dialogar y a conversar, y no a pasar máquina”.

Finalmente, el diputado republicano Benjamín Moreno expresó que “de ninguna manera” esta propuesta podría contar con el respaldo de su partido. “Es una pésima reforma y las están convirtiendo en algo más malo aún. El 6% debe ir a cuenta individual”, concluyó.

