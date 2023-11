Parlamentarios aseguran que existe "modus operandi" en «Caso Convenios»: "No podemos tapar el sol con un dedo"

Los senadores Juan Luis Castro (PS) y Manuel José Ossandón (RN) pusieron en entredicho la tesis que ha defendido la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, respecto a que el informe de Contraloría sobre los traspasos de recursos desde las Seremis de Minvu a Gobiernos Regionales y fundaciones radica en una "brecha institucional" y no a un "modus operandi".

"Lo que dice la Contraloría en su informe a la comisión investigadora, establece que existieron criterios similares y un modus operandi de algún modo que se fue repitiendo en el tiempo. Me parece que no podemos tapar el sol con un dedo", sostuvo Castro.

Mientras que Ossandón indicó que "acá hay algo muy grave porque veo que todos los caminos llegan a Roma (apuntó al despacho del Presidente). Todos parece que sabían antes y eso es lo grave, que aquí claramente y yo lo he dicho mucha veces, si había una estrategia para sacar dineros y segundo, que las grandes autoridades de este país sabían".

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) desde la comisión investigadora apuntó que "ambas cosas pueden ser perfectamente ciertas, no son contradictorias".

"Es cierto que había problemas institucionales que facilitaron la ocurrencia de hechos de corrupción, pero eso bajo ningún punto de vista los justifica, los principios de transparencia y probidad se deben cumplir siempre”, agregó.

Soto también sostuvo que “además, hay patrones evidentes que se repiten en distintos casos y regiones que hacen pensar que si hay una especie de modus operandi, pero eso no me corresponde decirlo a mí, ni tampoco a la ministra Vallejo, sino al Ministerio Público y la Justicia. No se puede descartar".

PURANOTICIA