Panel Ciudadano-UDD: seis de los 10 ministros mejor evaluados son mujeres

Un 42% calificó al gabinete con nota 5 o 6, mientras un 30% lo reprobó.
La última encuesta de Panel Ciudadano-UDD evaluó al gabinete presentado esta semana por el presidente electo José Antonio Kast, revelando una percepción ciudadana mixta sobre los futuros ministros.
De acuerdo a lo consignado por El Mercurio, el estudio asignó al gabinete entrante una nota promedio de 4,5 (en escala de 1 a 7). Un 42% de los consultados lo evaluó con nota 5 o 6, mientras que un 30% lo reprobó con una calificación inferior a 4.
El sondeo, aplicado a 1.075 entrevistados, también evidenció diferencias según el tipo de votante. El llamado “votante obligado” mostró un mayor respaldo, con un 78% de aprobación al gabinete, otorgando notas entre 4 y 7.
En contraste, los electores “habituales” entregaron una evaluación más crítica: un 65% calificó al gabinete con nota superior a 4, pero la desaprobación subió al 35%, frente al 22% registrado entre los “obligados”.
A nivel individual, la encuesta reflejó un alto desconocimiento de las figuras designadas, con más de la mitad de los encuestados afirmando no conocer a los futuros ministros. Entre los menos conocidos aparecen María Jesús Wulf, Tomás Rau y Francisca Toledo, mientras que el ranking fue liderado por la futura ministra del Deporte, Natalia Duco, destacando además que seis de los 10 mejor evaluados son mujeres.
