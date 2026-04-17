Padre y sus dos hijos fueron detenidos tras fatal golpiza a presunto asaltante en El Bosque

La policía se encuentra investigando la muerte de un supuesto asaltante a manos de las víctimas que impidieron el robo de su vehículo en la comuna de El Bosque.

Las presuntas víctimas son un padre y sus dos hijos de 14 y 16 años que habrían golpeado al individuo en defensa propia, según su versión. Los tres están detenidos.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Sargento Aldea con Patricio Lynch, donde el fallecido habría abordado el auto del grupo familiar para robarlo.

Según ha trascendido, el supuesto asaltante, un sujeto de 27 años, habría actuado con un arma falsa, de lo cual se dieron cuentan los afectados y lo agredieron violentamente.

Al lugar concurrió Carabineros, que detuvo a los involucrados, pero por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, el comisario Carlos Jorquera informó que el padre había llegado a dejar a uno de sus hijos, mientras que el fiscal Juan Guerrero indicó que se investiga un robo, una legítima defensa o un homicidio.

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