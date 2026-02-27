Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes, arremete contra reforma y acusa al Gobierno de profundizar la crisis carcelaria

El presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, arremetió en contra de la reforma a Gendarmería impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Aseguró que no es la solución a la crisis que vive la institución y criticó duramente al ejecutivo por su manejo ante el hacinamiento carcelario.

Jaque, en entrevista con Radio Agricultura, aseguró que la reforma a Gendarmería “le hace un tremendo daño al país y a la seguridad penitenciaria (...) lo que busca es modificar la naturaleza jurídica de nuestro servicio y eso trae consigo consecuencias negativas para el personal”.

Y agregó el timonel de los gendarmes “que es una reforma que sale a última hora del gobierno y lo que ha hecho es generar mayor incertidumbre al agotamiento físico que trae al funcionario”.

“Esta reforma en lo inmediato no resuelve ningún problema estructural y es una amenaza a derechos económicos que tienen nuestros funcionarios”, aseguró.

En la entrevista Jaque se refirió, además, a la tesis planteada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien no descartó un eventual “sabotaje” de parte de los gendarmes, quienes se oponen a la propuesta del gobierno.

“Es irresponsable instalar esa tesis por parte de las autoridades (...) Yo confío en la honestidad y el profesionalismo de nuestros funcionarios. Si las autoridades tienen antecedentes tienen que ponerla a disposición del Ministerio Público”, señaló.

Y agregó que “no corresponde que nuestras propias autoridades estén dañando más la confianza respecto de nuestra función en la ciudadanía. No compartimos esos dichos. Ningún funcionario hoy día está en condiciones de poner en riesgo su fuente laboral por sabotear una reforma constitucional”.

Además, el líder de los gendarmes criticó la gestión del Gobierno: “Esta autoridad no ha sido capaz de hacerse cargo del sistema penitenciario. No ha existido una política pública para fortalecer el trabajo de Gendarmería”.

“Este gobierno en cuatro años no construyó ni siquiera un metro de cárcel para hacerse cargo del hacinamiento. Todo lo contrario, el Presidente Boric hizo un anuncio de una creación de una cárcel de máxima seguridad y ni siquiera hay una piedra instalada”, denunció.

PURANOTICIA