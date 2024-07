Ossandón advierte con posible acusación constitucional contra Elizalde o "el propio Presidente" si no se presenta el veto

Acusando un quiebre en las confianzas, la jefa de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, advirtió que si el Ejecutivo no ingresa el veto al proyecto de elecciones en dos días “se abrirá la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro (de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro) Elizalde, “e incluso contra el propio Presidente”.

"Me parece impresentable que a estas alturas se nos esté achacando a la derecha este problema. Nosotros apoyamos un proyecto que venía como mensaje del gobierno, donde el Presidente de la República, en primera instancia, se comprometió a un veto”, aseveró.

“Nosotros hicimos un acto de fe, incluso dentro de los cinco días legales después de despachar el proyecto al Tribunal Constitucional, confiando en el ministro Elizalde y en el Presidente Boric", expresó la legisladora.

En esa línea, Ossandón enfatizó que si el veto no llega, las circunstancias cambian radicalmente y que, como conglomerado, evaluarán seriamente otros mecanismos, incluyendo posibles acusaciones constitucionales.

"Estamos esperando de buena fe que el ministro Elizalde haga las consultas necesarias. Ellos tienen que mostrar su liderazgo y convencer a su gente de que apoyen el veto, porque este requiere de un quórum específico para ser aprobado".

La diputada recordó la importancia de la igualdad en el proceso electoral, señalando que "hemos tenido ya dos elecciones recientes con voto obligatorio donde no se hizo lo que se está haciendo ahora. No puede haber diferencias entre personas con domicilio electoral que están habilitadas para votar, con unos siendo multados y otros no”, subrayó.

"Insistimos, hemos actuado de buena fe y esperamos que el veto llegue esta semana para evitar estar presionados por los tiempos electorales. Si el veto no llega, evaluaremos nuestras opciones junto a todos los partidos dispuestos a actuar en conjunto", concluyó la jefa de bancada.

