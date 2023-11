Óscar Landerretche por nueva Constitución: "No creo que se apruebe, y si se aprueba da lo mismo"

El 17 de diciembre se llevará a cabo el plebiscito de la nueva Constitución y el expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, sostuvo que ve poco probable que sea aprobada.

"Será un resultado estrecho, no apuesto a saber por cuánto, pero tengo la sensación de que la mayor parte que irá a votar lo hará irritada y hastiada”, indicó.

“El único resultado realmente sorprendente que cambiaría el estado de la política actual sería uno sorpresivo y grande hacia un lado y otro. Pero es altamente improbable”, agregó Landerretche en el marco de un seminario organizado por Credicorp.

En esa línea, sostuvo que “si se aprueba sería una victoria de José Antonio Kast y el proyecto republicano, lo que además generará terror en la derecha tradicional, y creo que terminarán cometiendo los mismos errores que la centroizquierda con el Frente Amplio. Si se rechaza, eso envalentonará al gobierno, pero creo que esos resultados son muy improbables”.

"Dada la incertidumbre con los nuevos votantes, uno debe decir no sé lo que ocurrirá. Yo creo que la gente está irritada con el proceso, no creo que se apruebe, y si se aprueba da lo mismo, porque es muy parecida a la Constitución que existe, y si se rechaza no pasa nada”, agregó.

Sobre el seguro social de salud, “que es lo de fondo, no hay ninguna posibilidad de que ocurra en este momento. Reforma al Estado ciertamente no habrá. Reforma tributaria tampoco habrá, pero habrá una reforma para salvar la cara del Ministerio de Hacienda, y eso lo hizo la Concertación 34 veces. Cada vez que querían hacer una reforma y no podían, hacían una reforma antielusión, y ahí uno infla las cifras de lo que recaudará”.

Sobre la reforma previsional no arrojó un pronóstico, pero indicó que “eso estará determinado por el resultado del plebiscito, porque es una medición de fuerzas políticas. Creo que (hay) alguna probabilidad de que haya una reforma muy parecida a la de Bachelet y Piñera II, esto es una expansión del pilar solidario con impuestos generales. Es muy improbable respecto de las cotizaciones. El gobierno terminará aumentando las pensiones, pero poniéndole otro nombre”.

Por último, en cuanto a reformas laborales, indicó que “creo que es muy improbable que haya. Educativa no habrá, reactivación educativa no habrá; nueva política de seguridad pública no sé, depende de cuán terrible se ponga la situación. Y un impulso a la infraestructura, que es lo que recomendaría a este gobierno, es lo que hacen los gobiernos de izquierda cuando quieren reactivar, apartemente eso no ocurrirá tampoco”.

