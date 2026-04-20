Óscar Landerretche alerta que el Gobierno de Kast "está preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco"

El expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, interpretó las recientes críticas del gobierno de José Antonio Kast a la gestión de Codelco como parte de un plan más amplio.

“Están preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco”, afirmó en entrevista con radio13C, en vísperas de la junta de accionistas donde se definirá el sucesor de Máximo Pacheco.

Los deseos de traspasar la corporación a manos privadas no son nuevos, según rememoró el exdirectivo, apuntando a que este tipo de intenciones ya habían sido mencionadas en campañas anteriores. Al respecto, planteó: "¿Cuál es la sospecha? Pero sí lo han dicho en sus campañas. El argumento es privatizar. La versión más benigna es privatizar una parte, digamos".

Más allá del trabajo de la plana directiva de turno, los obstáculos que enfrenta la minera tienen raíces más profundas, recalcó el experto. "Puede haber problemas de gestión, pero yo creo que hay problemas estructurales de Codelco con los que cualquier grupo de ejecutivos habría tenido que lidiar y no le habría ido bien. No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción", argumentó.

EXPERIENCIA PASADA

Al hacer memoria sobre su propio periodo al mando de la compañía, el economista detalló las complicaciones de aquella época. "Yo fui presidente hace como 10 años. Y ya en esa época, si tú recuerdas bien, una de las cosas con que tuvimos que lidiar con Nelson Pizarro es que estábamos atrasados con los proyectos estructurales", expuso.

Tomando en cuenta la alta complejidad que reviste operar la empresa, Landerretche entregó su respaldo a la gestión vigente. "Yo estoy un poquito como reacio a validar esta camotera a Máximo Pacheco y a los ejecutivos de Codelco, porque sé lo difícil que es esa compañía", manifestó.

Profundizando en el trato histórico hacia la minera, rememoró las condiciones en las que asumió su cargo en el pasado: "Es una compañía que cuando yo la agarré hace como 10 años era bastante maltratada por el Estado, a la que le sacaban toda la plata, a la que paraban todos los proyectos y después le pedían plata".

Como respuesta directa a las críticas emanadas desde el Ejecutivo contra la administración de la estatal, el ex timonel del directorio concluyó reafirmando su postura inicial sobre el complejo escenario actual. "No creo que esto hubiera sido un buen momento de desempeño de Codelco para nadie. Esa es mi convicción", sentenció.

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