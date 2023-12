Oposición responde a ministra del Interior y le pide enfocarse en el combate a la crisis de seguridad

Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, de avanzar en la agenda de reformas tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución e indicando que la oposición está en “shock” no fueron bien recibidas por los distintos partidos.

Desde la UDI, la diputada Marlene Pérez, dijo que "antes de criticar a los parlamentarios, la ministra Tohá debe cambiar su actitud déspota que no colabora en nada para alcanzar acuerdos en el Parlamento".

"La ministra se equivoca rotundamente si cree que nosotros vamos a aprobar cualquier reforma que se nos presente, además casi arrogarse un triunfo calificando de 'shock' lo que ocurre en la oposición, es de una deshonestidad tremenda”, agregó Pérez.

La parlamentaria de la UDI sostuvo que “yo emplazo a la Ministra que enfoque sus esfuerzos en el combate a la crisis de seguridad que atraviesa el país y no se desgaste en la pelea chica responsabilizando a otros de lo que su Gobierno no ha sido capaz de hacer".

Mientras que el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que "el día domingo el Presidente llama a la unidad, al diálogo; el lunes, el Presidente presenta las indicaciones al proyecto previsional que son del todo inaceptables para nosotros como sector; el martes, viene la ministra a increpar a la oposición, denominándola que está en 'shock'".

"Nosotros no estamos en shock, nosotros nos presentamos igual que ellos y nos jugamos por una opción, la que no salió validada, pero la democracia se mide con votos, y efectivamente no fue nuestra opción la que ganó", complementó.

Undurraga agregó que "lo importante es que la ministra, que ha demostrado estar bastante descontrolada, respire profundamente y medite si quiere efectivamente contribuir al diálogo. Al diálogo no se contribuye señalando que la oposición está en shock, sino que tratando de entender los puntos de la oposición para buscar puntos en común. Y hoy día no están buscando puntos en común.

Desde RN, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, expresó al respecto que la posición que han tenido "es la misma que hace meses", puesto que las reformas que propone el Gobierno "son malas".

"No estamos en disposición de aprobar un sistema de reparto que le quita propiedad de los fondos de pensión a los trabajados, o de aumentar impuestos porque Chile vive una crisis económica evidente (...) el Gobierno trata de seguir en su agenda como que aquí no pasara nada, pero tenemos un millón de cesantes, delincuencia desatada, un problema migratorio, listas de esperas... o sea, el Gobierno se tiene que hacer cargo de la realidad, yo lo llamo a renunciar a su proyecto inicial y conversar de los temas que a la gente realmente le importan", finalizó.

