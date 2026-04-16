Oposición reafirma rechazo a plan de Reconstrucción Nacional de Kast y hace guiño al PDG para actuar juntos

En la sede del Partido Socialista (PS) se reunieron los secretarios generales de los partidos de oposición para analizar el "impacto" que podría tener el proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el Gobierno. Además de criticar la iniciativa, invitaron al Partido de la Gente (PDG) a actuar juntos frente a las medidas.

De cara al ingreso de la iniciativa a la Cámara de Diputados programado para el martes, el secretario general del PS, Arturo Barrios, adelantó la agenda del bloque. El dirigente detalló que el próximo lunes sostendrán una mesa de trabajo junto a centros de estudio y economistas ligados al sector para profundizar en los detalles del texto. Posteriormente, el jueves se llevará a cabo una cumbre que congregará a los presidentes, jefaturas de bancada y secretarios generales de las distintas tiendas políticas.

Al referirse al anuncio del Ejecutivo, el representante socialista fue categórico: "Una vez más, el gobierno de la irresponsabilidad y la contradicción se hace parte (...) Ayer nos señalan en la en cadena nacional que el Presidente Kast ha tomado una decisión, que es gobernar para el más 1% más rico de este país, y dejar en el desamparo, y sin ninguna protección al 99% de los chilenos".

En esa misma línea, advirtió que, si bien "nosotros queremos, sin lugar a duda, investigar y observar en toda su dimensión el proyecto, pero ya que vaya junto es una situación lamentable, porque, además de ser tutti frutti, como se le ha bautizado o gato por liebre, la verdad es que incorpora temas de empleo, de crecimiento, de rebaja tributaria, de reconstrucción”.

Para concluir su intervención, el vocero del PS sentenció: “Al final, la reconstrucción es una reforma engañosa, porque lo que lo que trata de hacer esta reforma es una reforma tributaria regresiva y que beneficia a los sectores de mayor ingreso de nuestro país, haciendo que este choque económico lo pague la clase media y los sectores más vulnerables".

Por su parte, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, remarcó la unidad del sector frente a la propuesta. "Tenemos acuerdo (en la oposición), tenemos acuerdo en ver que la reforma tributaria que nos plantea el gobierno de Kast solo beneficia a los más ricos, que no es una reforma pro crecimiento, como dicen, y que, sobre todo, hay un tremendo vacío que no trae ningún apoyo para la clase media y los más vulnerables, que están sufriendo con el alza, no solo de los combustibles, sino el alza del costo de la vida en general", subrayó.

Frente a este escenario, el dirigente frenteamplista envió un mensaje directo a La Moneda: "Estamos disponibles para coordinarnos, para trabajar en conjunto y para decirle al Gobierno, deje su agenda ideológica de lado, dialogue, busquemos puntos de acuerdo, porque sí creemos que es importante dinamizar la economía".

Desde el Partido por la Democracia (PPD), su secretario general, José Toro, expuso sus reparos sobre la naturaleza de la iniciativa, indicando que "nosotros creemos que este es un proyecto que lo que trata de hacer es una reforma tributaria completa, generando invariabilidad tributaria por mucho tiempo”.

El representante del PPD argumentó que “en este tipo de decisiones, el país requiere un pacto fiscal que dialogue con todas las fuerzas políticas representadas, no en la imposición de una mayoría. Y esa imposición es la que hoy día, a través de esta reforma tributaria, es la que se quiere lograr".

A pesar de las críticas, dejó la puerta abierta al debate legislativo: "Creemos que esta es una reforma que beneficia al gran empresariado, pero que, de todas maneras, podemos discutir y tener una mirada común si es que el Gobierno quiere asumir ciertas posturas que hemos planteado. Por ejemplo, la rebaja del IVA a la compra de casas, pero que se devuelva directamente a las personas. Creemos también aumentar los monotributos, tener un mecanismo que permita generar mayor formalización laboral".

Sin embargo, lamentó la actitud del Ejecutivo hasta la fecha, afirmando que "el Gobierno hoy día no ha hecho caso en ninguna medida de las que le hemos planteado, sino más bien quiere imponer su agenda hasta el final. Esperemos que en la discusión parlamentaria, el Gobierno se abra a recibir otras propuestas y no sea simplemente meros espectadores, porque esa no es la manera en que se construye democracia".

En tanto, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, justificó la necesidad de asesoría técnica antes de iniciar la tramitación. "nos vamos a reunir con los economistas precisamente para mirar todo el impacto que probablemente nosotros no hemos logrado dilucidar hasta ahora del efecto que puede tener a largo plazo estas medidas y lo queremos hacer con mucha responsabilidad", explicó.

La dirigenta también exigió tiempos adecuados para la discusión parlamentaria: "Y el llamado nuevamente al gobierno es que aquí no hay debates exprés. Medidas de esta envergadura con una reforma tributaria regresiva, la más regresiva de las últimas décadas, desde el retorno a la democracia, no pretenda que se tramita en 24 horas y tiene que conversar con todas y todos los actores que están en el Parlamento".

Finalmente, Figueroa reiteró la invitación a otras fuerzas políticas para sumar apoyos contra el proyecto. "Así como nosotros, desde la oposición nos articulamos, también esperamos poder hacer fuerza común con otros actores, como el PDG, para poder, entonces, hacer un bloque común que defienda, no solo a la clase media, acá se trata de familias trabajadoras", concluyó.

PURANOTICIA