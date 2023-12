Oposición prepara dos acusaciones contra el Ministro de Vivienda tras admitir que recibió informe sobre el caso Democracia Viva

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, enfrentará dos acusaciones constitucionales en su contra si es que no renuncia o es removido del cargo por el presidente Gabriel Boric, tras reconocer que recibió un documento sobre el caso de Democracia Viva.

La primera es de la bancada de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), quienes tienen redactado un libelo contra el secretario de Estado, que consta de tres capítulos.

El primero de ellos, por “haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos de la administración del Estado y personal sometido a su dependencia”.

El segundo por “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022-2023 en curso”.

Y el tercer punto es por “infracción a la Constitución y las leyes, por inobservancia al principio de probidad administrativa en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022-2023”.

SEGUNDO LIBELO

Mientras que el jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, confirmó que están en plena etapa de redacción de su libelo.

“Nosotros el lunes llegamos y vamos a firmar esta acusación si es que el Ministro no ha renunciado. Este tema es muy grave. El Ministro de Vivienda nos ha mentido a todos, le teníamos un profundo respeto y pensábamos que con una persona de su trayectoria no debería estar pasando eso, pero en definitiva, distintas declaraciones de personero han demostrado que tenía antecedentes que no miró y ¡es el ministro de Vivienda, no es don Pio del «Jappening con ja»”, dijo Romero.

“Uno podría entenderle que no se dé cuenta de lo que está pasando. En sus narices se cometió uno de los actos de corrupción más grandes en la política chilena”, agregó Romero.

DICHOS DE MONTES

Todo esto, tras los dichos del Ministro de Vivienda, quien dijo que “apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas (…) El informe dice que todo está todo bien, que todo lo que ocurrió a nivel de las fundaciones, a nivel de las obras de las fundaciones, está todo bien, funcionando de manera regular".

Luego el Minvu emitió un comunicado para precisar los dichos del secretario de Estado.

"No existe informe alguno de la ex Subsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo hoy desde la región de La Araucanía", indica el texto.

"Lo que sí existe es una minuta de una página, describiendo una situación de normalidad en Antofagasta", agregó.

Por último, el comunicado sostiene que “el contenido de dicha minuta desmiente los trascendidos, especulaciones o interpretaciones antojadizas y malintencionadas, y confirma lo que siempre se ha señalado, que el ministro Carlos Montes no tuvo conocimiento de potenciales situaciones de irregularidades, conflictos de interés o delitos en relación con los convenios suscritos con Democracia Viva en la región de Antofagasta".

