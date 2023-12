Oposición exige al presidente Boric remover de su cargo al ministro de Vivienda tras dichos de exsubsecretaria

Parlamentarios de oposición exigieron al presidente Gabriel Boric que remueva de su cargo al ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego que se diera a conocer declaración de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

Según ha trascendido, la exautoridad declaró ante la Fiscalía que “le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”, y que dicho informe fue entregado al ministro "antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

En ese contexto, el jefe de la bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, manifestó "esta información nos lleva a la conclusión de solicitar masivamente como oposición la renuncia al ministro Montes”.

“Queremos pedirle al Presidente de la República que el día de hoy le pida la renuncia. Su situación es insostenible. No es una persona que esté en condiciones de continuar a cargo de ese ministerio. Le ha mentido a Chile, le ha mentido al Congreso Nacional y, en definitiva, ha defraudado a la fe pública”, recalcó el legislador.

Asimismo, aseguró que, si el ministro “no deja su cargo, si el Presidente de la República no hace efectiva esa responsabilidad, como oposición, y en el caso particular del Partido Republicano, presentaremos una acusación constitucional contra el ministro Montes el día lunes".

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, comentó que "lamentablemente, el ministro Montes resultó no ser una víctima de esta situación, sino que lamentablemente resultó ser parte de una situación de corrupción que se está investigando. Si él tenía la información, debió haberlo denunciado en donde correspondía y haber informado a las autoridades respectivas”.

“Hoy día, lamentablemente, nos enteramos de que no se hizo y mintió en reiteradas oportunidades diciendo que no manejaba la información que hoy día hemos conocido a través de la subsecretaria Rojas", añadió.

En ese sentido, "si el ministro Montes no renuncia y el presidente Boric no ejerce su liderazgo pidiendo la renuncia, los votos de Renovación Nacional para la acusación constitucional van a estar. Y por lo tanto, le pedimos al Presidente que ejerza el liderazgo y de verdad se la juegue por los chilenos, por la transparencia y ojalá pueda dar una señal anticorrupción removiendo al Ministro Montes a la media".

El representante de la bancada Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que "llegó el momento de tomarse en serio la política, la probidad y el caiga quien caiga".

"Nosotros desde Evópoli lamentablemente y contra toda nuestra tradición vamos a poner los votos para esta acusación", añadió.

Mientras que, desde la UDI, el jefe de bancada de diputados, Guillermo Ramírez, indicó que "nos hemos preguntado durante muchas semanas si es que el ministro Montes era una víctima de todo esto o si él tenía conocimiento lo que estaba ocurriendo”.

En esta línea, expresó que hoy “hemos sabido de boca de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, que ella le entregó el informe sobre Democracia Viva al ministro Montes antes de que esto estallara en los medios de comunicación. Nos hemos enterado que ocurre con el ministro Montes lo mismo que ocurría con el presidente de Revolución Democrática, Ignacio Latorre, quien a todo Chile le dijo que lo que más quería su partido era que se conociera toda la verdad, y luego nos enteramos de que en el momento en que él dio esa declaración, él ya sabía todo".

"Hoy día nosotros le vamos a pedir, estamos exigiendo al presidente Boric, los partidos de oposición, que remueva de su cargo al ministro Montes y que si eso no ocurre vamos a presentar una acusación constitucional. Y yo espero que los parlamentarios, incluso de gobierno, hoy conocidos los nuevos antecedentes, el mismo día que se detiene al señor Andrade y Contreras, estén a la altura y apoyen esta acusación constitucional porque la fe pública está en juego en este caso", sentenció Ramírez.

En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) se sumó las críticas de oposición y recalcó que es “el momento en que el Presidente de la República y el Ministro Montes reflexionen seriamente acerca de la continuidad de Montes a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo he venido diciendo durante semanas, Montes a esta altura es parte del problema, no de la solución. Y la crisis que vive el Minvu no se resuelve estando parado en la Alameda con un megáfono, se resolvía sacando a todas las personas involucradas en esta verdadera asociación ilícita de la cual hemos sido testigos".

"Yo espero que hoy día el Presidente y el ministro Montes tomen una decisión por el bien del país y del propio Ministerio de la Vivienda. Y nosotros vamos a esperar qué dice esa acusación constitucional, vamos a leer ese texto, pero antes que la acusación constitucional, honestamente creo que es el momento que el Ministro Montes de un paso al costado. Porque lo que ha dicho la ex subsecretaria del Minvu es una contradicción enorme con lo que ha sostenido el Ministro Montes durante todos estos meses", agregó Aedo.

PURANOTICIA