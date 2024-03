Nuevo Director General de la PDI pide perdón por delitos de exdirector Muñoz: “No tienen cabida en la institución”

El nuevo director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, pidió perdón a la ciudadanía y los detectives por el caso del exdirector Sergio Muñoz, en prisión preventiva por graves delitos de violación de secretos de investigaciones reservadas.

Cerna concurrió este jueves a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara.

Tras el encuentro, declaró que "asumo este cargo con humildad y compromiso para seguir trabajando en dejar las capacidades en pro de atacar de frente la criminalidad que afecta a las y los chilenos".

"Trabajaremos con el mayor esmero y ahínco para demostrar que la institución está sobre las personas", agregó.

Luego, dijo que “aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives de las autoridades que me acompañan por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución".

"Son conductas individuales pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos", enfatizó.

También expresó que "aquí estamos para trabajar, para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro, donde todas y todos tiene cabida".

Si bien declinó referirse a la investigación contra Muñoz, sí se comprometió a ejecutar mecanismos para que dichas instancias no "vuelvan a suceder".

"Articularemos mecanismos y políticas para que nunca más ocurran y se destaque el estricto apego a los compromisos éticos. Conductas como esta merman la mirada, pero trabajaremos arduamente en evitar que vuelvan a suceder", concluyó.

