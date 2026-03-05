Nueva Alameda Providencia: presidente Boric inaugura millonaria transformación que recupera el corazón urbano de Santiago

El presidente Gabriel Boric inauguró el proyecto Nueva Alameda Providencia, inversión de más de 134 mil millones de pesos para recuperar, modernizar y revitalizar este importante corredor urbano, convirtiéndolo en un espacio más seguro, accesible, sustentable y conectado.

En la instancia, el jefe de Estado destacó que “este eje, que va de Providencia y va a llegar hasta Maipú con el tercer tramo de la ciclovía, sea un espacio de encuentro de los chilenos y chilenas es un orgullo de todo el país”.

Y agregó: “para recuperar la sensación de seguridad, además de las políticas públicas que tenemos que empujar, el fortalecimiento de las policías, la persecución a los delincuentes, es importante recuperar los espacios públicos. Que haya más gente en la calle, no menos. No hay que encerrarse, hay que salir, ocupar estos espacios, que se llenen de cultura, de arte, de deporte”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, enfatizó que "aquí hay distintas instituciones que contribuyeron coordinadamente para recuperar espacios urbanos, que ha sido el principal eje de la gestión del presidente Boric, y no sólo en Santiago, sino que en todo Chile. Recordemos que hace cuatro años lo que había en la Alameda eran rucos, rayados y un deterioro significativo”.

“Hoy tenemos un cuadro completamente distinto, sobre la base de las inversiones que se han realizado con recursos de Obras Públicas, Vivienda, la Subdere, el Gobierno Regional y los municipios. Por eso, es relevante destacar lo que se ha avanzado y sobre todo la coordinación que fue posible con el diálogo entre las autoridades", añadió.

Uno de los componentes del proyecto Nueva Alameda Providencia es el Nudo Baquedano, que transformó la rotonda vehicular de la Plaza Baquedano en un espacio urbano centrado en las personas. El diseño consideró un aumento de 8.750 metros cuadrados de áreas verdes, la renovación completa de la Explanada de las Artes, la creación de una nueva plaza cívica que conectará los parques Balmaceda y Forestal, la renovación de la iluminación, pavimentación y equipamiento urbano, y la construcción de un monumento en homenaje a Gabriela Mistral y las mujeres de Chile.

“Es una vida que nos representa a todas las mujeres y todas las personas”, aseguró Mariana Silva, artista visual que, junto a la escultora Norma Ramírez, realizó el monumento a Gabriela Mistral. “Es un orgullo para nosotras participar y poder mostrar nuestro trabajo y hacer este homenaje a Gabriela Mistral y a todas las mujeres de Chile”, agregó.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, resaltó que “la instalación de ‘Lucila’, también homenajea a las mujeres de Chile. Esta obra aterriza aquí, en el corazón simbólico de Chile, el lugar en donde todos se sienten locales, para encontrarse con el Presidente Balmaceda, con Manuel Rodríguez, con José Martí, con el Genio de la Libertad y prontamente con el General Manuel Baquedano”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó que “hoy con una visión de ciudad, eliminamos esa rotonda y pasamos de 4 mil a 15 mil metros cuadrados de espacio para peatones. Además, reconectamos tres parques emblemáticos de Santiago: Bustamante, Balmaceda y Forestal. Este es un lugar icónico de la ciudad y hoy lo estamos recuperando para que vuelva a ser un espacio de encuentro para todos”.

Nueva Alameda Providencia también incluyó la ejecución de una ciclovía de alto estándar, con una extensión de 8 kilómetros entre Providencia y Maipú, y cuyo tercer tramo beneficiará a las comunas de Estación Central y Lo Prado.

Asimismo, se realizaron un conjunto de iniciativas para recuperar elementos deteriorados del espacio público, como la conservación de aceras, mantención de fachadas y la revitalización del bandejón central Alameda y sus polígonos asociados.

La iniciativa incorpora la remodelación del Parque Santiago Bueras y la reconfiguración del nudo vial Pajaritos en la comuna de Lo Prado.

