"Nos sentimos libres": Deportistas cubanas fugadas en Chile rompieron el silencio

Las deportistas cubanas que escaparon desde la Villa Panamericana el sábado pasado, cuando estaba por terminar la cita de Santiago 2023, entregaron sus argumentos para no regresar a su país.

Explicaron que a diferencia de las otras delegaciones que se me movían en el Metro de Santiago, ellas no tenían tarjeta Bip y se trasladaban exclusivamente en bus, según dijeron a Tele13, agregando que esto minimizaba sus posibilidades de escapar.

El sábado, las deportistas cubanas decidieron fugarse una vez que estaban en la Villa Panamericana, ubicada en la comuna de Cerrillos.

"Con susto, estando paradas afuera de la Villa, salió un profesor de nosotros y nos tuvimos que esconder", recordó Yunia Milanes, una de las atletas.

Una vez salieron de la Villa Panamericana, se reunieron con el novio de Milanés, Lázaro Tolón, otro hockista cubano que se había fugado hace un par de meses de su delegación, mientras disputaban un torneo en Chile. Él las recibió y asesoró para iniciar los trámites para solicitar refugio. Ahora esperan la respuesta del Gobierno.

La propia deportista de 28 años confesó que desde los 17 se encuentra bajo un estricto régimen que recién hoy, en nuestro país, puede confesar.

"Podemos ver a la familia dos veces al año. En caso de que ocurra algo grave o urgente, pides permiso y te dejan ir. Pero si por decisión tuya, dices que quieres a la casa, no puedes", sostuvo la jugadora de Cuba.

El momento que tuvieron para arrancar fue solamente el que "las chicas salieran del camarín. Saliendo del terreno. Ese era el tiempo", complementó Yunia Milanes, quien reveló que el escape se efectuó en tan solo "15 o 20 minutos".

"La delegación se iba al día siguiente, por la mañana, temprano", agregó, asegurando que el otro espacio que tenían para escapar era "llegar al aeropuerto y ahí salir corriendo", confesando que también podía ser un plan.

Asimismo, indicó que en la selección de hockey "pasamos rachas muy malas. No teníamos calzados, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara, y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos lo podían dar".

"Tomamos la decisión correcta y sí nos sentimos libre. Aparte del susto, sí nos sentimos libres", reveló Yunia Milanes.

