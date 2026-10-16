"No se va a volver a repetir": Presidente Kast le raya la cancha al ministro Poduje tras tratar de "loco" a Milei

Tras evaluar su gira por Bolivia, el Presidente José Antonio Kast abordó las disculpas públicas del ministro Iván Poduje por sus dichos sobre el mandatario argentino, Javier Milei, y aseguró que la situación “no se va a volver a repetir”.

“Hoy en Chile está ejerciendo el mando el vicepresidente Claudio Alvarado, quien se refirió a la situación. Lamentamos las expresiones, el ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, expresó, al ser consultado por la prensa en el cierre de su gira en el país vecino.

Otro tema consultado por los medios al Mandatario fue la libertad condicional otorgada al excarabinero Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai, medida que aseguró se resolvió “de acuerdo a nuestra institucionalidad”.

“El beneficio de la libertad condicional es un beneficio que tiene cualquier persona que haya sido condenada por los tribunales de justicia y que se le otorga a cualquier persona que esté cumpliendo condena. Y eso se realiza de acuerdo a un procedimiento interno de Gendarmería, de acuerdo al reglamento de Gendarmería y a las normas que rigen en nuestra nación”, agregó el mandatario.

Al ser consultado por las peticiones de indulto a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, descartó relacionarlas con la resolución judicial y evitó profundizar en su compromiso de campaña sobre esta materia, una demanda que también han planteado recientemente parlamentarios del Partido Republicano.

Sobre la decisión de no conmemorar el aniversario del estallido social, Kast dijo que “respecto del 18 de octubre, yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos una mirada de futuro”.

“Lo que sí tenemos claro es que esto no se puede repetir nunca más lo que vimos ese 18 de octubre, de una violencia irracional. No buscamos aquí generar divisiones entre los chilenos, buscamos unidad”, añadió.

El Presidente agregó que “durante la campaña hablé de unidad legislativa. Cuando ya me eligió la ciudadanía, buscamos un gabinete mucho más amplio de lo que muchas personas esperaban de mí como candidato presidencial y como Presidente de la República”.

“Y hemos avanzado en todos los temas, recuperando siempre la institucionalidad. El respaldo de nuestras fuerzas policiales ha sido contundente en todas las áreas, legislativa, ejecutiva. Y siempre hemos señalado que nuestras fuerzas policiales, nuestra Gendarmería tendrá todo el respaldo del gobierno para mantener el orden público”, finalizó.

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