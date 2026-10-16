Ministro Poduje ofrece "sinceras excusas" tras llamar "loco" a Milei: "Emití comentarios que no corresponden"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ofreció disculpas públicas este viernes por sus dichos sobre el Presidente de Argentina, Javier Milei, a quien calificó como alguien que “está cada vez más loco” durante una intervención en un foro organizado por Icare.

El secretario de Estado reconoció que sus comentarios fueron inapropiados y publicó un mensaje en su cuenta de X para rectificarlos.

En la actividad “Conoce a tu ministro”, Poduje defendió la inversión pública en infraestructura y su aporte al desarrollo económico. En ese contexto, cuestionó la postura del mandatario argentino frente a las obras financiadas por el Estado.

“Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado... es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto”, afirmó el titular del Minvu en la

Horas más tarde, el ministro publicó una declaración en la red social X, en la que explicó el contexto de sus palabras y ofreció disculpas al jefe de Estado trasandino.

“Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo”.

A continuación, agregó: “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”.

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