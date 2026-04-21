"No puedes llegar y cortar todo": Ximena Ossandón frena en seco el plan del Gobierno de eliminar la franquicia Sence

En el marco del proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, la conveniencia de terminar con la franquicia de capacitación del Sence fue puesta en duda por Ximena Ossandón (RN). La actual vicepresidenta de la Cámara de Diputados instó a la administración gubernamental a reevaluar esta medida.

Durante una conversación con CNN Chile, la legisladora reaccionó a la ratificación entregada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la supresión de este beneficio. Frente a este escenario, la diputada lanzó una dura crítica al señalar que “no puedes llegar y cortar todo porque crees que no funciona”.

Respecto al contenido de la iniciativa legal, la representante de Renovación Nacional aseguró: “No conocemos absolutamente nada de cómo viene el proyecto. Hay ciertos temas que nos hemos enterado que nos han escuchado, por ejemplo, terminar con el tema de la gratuidad de las personas mayores de 30 años, saben que el tema de las contribuciones también va a ser discutido; ahora se está discutiendo si lo del Sence entra o no entra”.

A raíz de estas declaraciones, se le preguntó si la opción de mantener la franquicia del Sence es un debate abierto. La parlamentaria respondió afirmativamente, argumentando: “Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, que nos parece súper importante revisar eso. Vimos toda la batahola que existió el fin de semana a través de todos los medios, la Cámara Chilena de la Construcción”.

Profundizando en su postura sobre el organismo de capacitación, la diputada RN destacó la necesidad de focalizar las mejoras en vez de aplicar medidas drásticas. “Yo creo que tú no puedes llegar y cortar todo porque te parece que no funciona, porque lo que tú tienes que decir ‘sabes, el Sence, en su totalidad no ha funcionado bien, entonces vamos a ver los puntos donde no ha funcionado’”, enfatizó.

Otro de los puntos abordados en el espacio televisivo fue el cronograma legislativo. Al ser requerida sobre la viabilidad de despachar el texto hacia fines de agosto, la autoridad de la Cámara Baja contestó: “Podría salir, a nosotros nos están pidiendo junio”.

Finalmente, en cuanto a la tramitación en comisiones, Ossandón explicó que el oficialismo prefiere que la propuesta sea analizada exclusivamente por la instancia de Hacienda. Sin embargo, ella sostuvo una visión distinta, indicando que “sería bastante más sano, justamente para no tener estas peleas que tenemos adentro, ponerle todo el acelerador, pero ojalá que vaya tal vez a dos”. Acto seguido, sugirió que la comisión de Medio Ambiente podría ser esa segunda instancia revisora.

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