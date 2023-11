"No es válido mentir": Amarillos y Demócratas acusan "falsedades" en la franja de TV del ‘En Contra’

Los presidentes de Amarillos y Demócratas denunciaron la franja electoral por el Plebiscito del 17 de diciembre de la opción En Contra y manifestaron que "no es válido mentir para conseguir un objetivo político".

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, sostuvo que se veían "en el deber democrático de denunciar el uso sistemático de la mentira, no todo es válido".

"No es aceptable que en democracia que los partidos de Gobierno actúen conscientemente de mala fe, usando un espacio obligatorio y de difusión pública con recursos de todos los chilenos para mentirle a la ciudadanía, no es ilícito abusar y distorsionar herramientas que la democracia entrega para informar, usando la tergiversación y la desinformación. La ciudadanía tiene que elegir libremente, pero bien informada, porque si no estamos deteriorando la democracia", expresó el parlamentario.

En ese sentido, detalló que la "primera mentira que dicen es que se avala la violencia hacia las mujeres en el texto. Dos, nadie quiere que le quiten sus ahorros. Tercero, nadie quiere que lo despidan sin motivo. Cuarta mentira, de otras muchas que hay, tu comuna tendrá menos presupuesto, menos áreas verdes, menos seguridad, menos calles pavimentadas, más basura. Todo esto textual. Permite que ganen los narcos, lo han dicho en todas partes, y que el derecho a la salud está ausente en el texto".

En tanto, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, planteó que el oficialismo “ha sufrido dos catastróficas derrotas durante este periodo. El 4 de septiembre del año 2022 y el 7 de mayo de 2023. Y todas las encuestas muestran una amplia desaprobación a la gestión del gobierno”.

En esta línea, acotó que “eso no puede llevarlos a usar cualquier herramienta reñida con la ética para buscar un resultado favorable a sus pretensiones en el próximo plebiscito de diciembre y no pueden porque ello degrada la democracia que tanto nos costó recuperar en nuestro país”.

"No es válido mentir para conseguir un objetivo político", argumentó.

De esta forma, la timonel de Demócratas abordó el eje relacionado con la "violencia contra las mujeres" y aseguró que la franja “dice que la propuesta constitucional que votamos el 17 de diciembre avala la violencia hacia las mujeres”.

“Esto es una mentira completa porque el actual texto, el que ellos quieren que se quede en todas sus propuestas constitucionales una sola vez nombra a la mujer; el texto que votamos el día 17 de diciembre las nombra más de 10 veces", complementó.

Asimismo, afirmó que la propuesta "avanza en derechos para las mujeres en términos políticos, paridad de entrada, equilibrio de género, encargos directivos de cuerpos colegiados de los partidos políticos. También en derechos laborales, reconoce que hombres y mujeres tienen corresponsabilidad en los cuidados”.

“Hoy día el 90% de los que hacen los cuidados son mujeres y este texto dice que es una tarea de hombres y mujeres. El Estado además debe promoverlo así como los roles de paternidad y maternidad", agregó.

(Imagen: La Tercera)

