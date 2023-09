"No corresponde": Hassler responde a Monsalve por llamado a no asistir al centro de Santiago el 11 de septiembre

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respondió a las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien recomendó no concurrir al centro de la capital durante el 10 y 11 de septiembre, cuando se conmemoran los 50 años del golpe de Estado.

En conversación con radio Pauta, Monsalve realizó un llamado a que "si no es indispensable concurrir al centro de Santiago, y uno puede el día 10 o el día 11 quedarse en su casa, es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica".

En ese contexto, mediante su cuenta de X, la jefa comunal de Santiago señaló que "es importante que la ciudad funcione y se garantice seguridad a vecinos, trabajadores y personas que acuden regularmente al centro.

Luego agregó que "no corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos".

"Como siempre, desde el municipio ofrecemos toda nuestra colaboración, en el cumplimiento de las labores que corresponden a la Subsecretaría de Interior y las policías", complementó.

En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que no se trata "es una recomendación, no es una obligación. El Ejecutivo no está en condiciones de obligar a la gente a no concurrir al centro de Santiago".

En ese sentido, comentó que el objetivo del Ejecutivo es "garantizar los mayores espacios de seguridad para que puedan convivir tanto los actos de conmemoración como el funcionamiento de la ciudad y al mismo tiempo el despliegue de las fuerzas policiales para poder tener una conmemoración tranquila, pacífica y segura".

