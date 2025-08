"Ninis": hay más de 330 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en Chile y la mayoría son mujeres

En medio de la preocupante evolución que han tenido las estadísticas oficiales de desempleo (8,9% en el trimestre abril-junio), hay un grupo de la población que se ha ido quedando cada vez más rezagado en el tiempo: los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Según publica El Mercurio, este segmento de 15 a 24 años, también conocido por el neologismo ninis -ni estudian ni trabajan-, en los últimos 12 meses aumentó de 331.596 a 336.604, lo que implica una variación de 1,5%.

De acuerdo con los cálculos dados a conocer al diario por el economista y académico de la Universidad Católica Tomás Rau, el incremento de los ninis ha afectado con mayor fuerza a las mujeres, quienes ya alcanzan las 174.000, frente a 163.000 hombres.

“Esta situación refleja no solo la fragilidad actual del mercado laboral juvenil, con un desempleo que bordea el 22% y que en mujeres llega hasta el 25%, sino también el riesgo de enfrentar una generación perdida en términos de capital humano y movilidad social”, advierte Rau.

También en términos desagregados, en una columna publicada en este medio por el economista y profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, Sergio Urzúa, advirtió que el número de jóvenes universitarios que ya no estudia y tampoco trabaja ha crecido un 25% en el último año.

El director del Observatorio del Contexto Económico (Ocec) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, explica que debido a que el segmento de jóvenes de 15 a 24 años se está contrayendo por cambios demográficos, también es importante calcular a este grupo como porcentaje de la población.

En esa línea, detalla que en abril-junio de 2024, el 13% de la población de 15 a 24 años no estudiaba ni estaba ocupada, mientras que, en el mismo periodo de este año, esa proporción subió levemente a 13,2%.

Bravo también explica que el desempleo en los ninis es el factor más relevante a abordar desde el punto de vista de la política laboral.

Asimismo, precisa que en el caso de quienes están fuera de la fuerza laboral “hay una diversidad de razones para estar en la inactividad, pero eso no significa necesariamente que esas personas no estén realizando actividades socialmente productivas, ya que, por ejemplo, en ese segmento hay quienes desarrollan trabajo no remunerado en el hogar”.

