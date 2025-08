Jeannette Jara y el nivel de los debates presidenciales: “Han estado bien pobres”

La candidata a la Presidencia del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, conversó sobre diversos temas, entre ellos, el nivel de los debates que se han visto a la fecha.

En diálogo con Radio Biobío, la exministra del Trabajo fue consultada por el trato entre candidatos en los distintos foros. “En general, yo diría que en Chile tenemos todavía un nivel bastante civilizatorio en materia de trato”.

Apuntó que la problemática es otra. “El problema es de ideas a mi entender y ahí creo que los debates han estado bien pobres, a mí me gustaría que pudiéramos subir un poco el nivel de las propuestas”.

“Que pasáramos de las consignas a los temas que dan efectivamente solución a la vida de las personas. Se busca mucho la cuña fácil, cómo le digo algo al otro para perjudicarlo y ojalá hacer un reel en redes sociales, pero de eso no vive la gente”, enfatizó la abanderada oficialista.

“El día de mañana esto no pasa por decir que tenemos mano dura o que no nacimos en ciertos sectores de la sociedad chilena, si no que pasa por quién toma las mejores decisiones y para eso se requieren propuestas concretas”, señaló Jara.

"NINGUNA DICTADURA ES BUENA"

Consultada por si se considera socialdemócrata, puntualizó: “Voy a partir al revés. Ninguna dictadura es buena. A mi me parece que este es el marco en el cual a mí me toca vivir, con esta realidad, con esta institucionalidad, y participo completamente del marco institucional. Por algo me postulé a una elección, en este caso la gané, pero anteriormente, una vez que fui candidata la perdí y respeté completamente los resultados”.

“Lo digo porque se hacen hartas caricaturas de esto, entonces me doy cuenta de que he tenido que salir a decir cosas que son medias obvias. Para mí, ninguna dictadura es buena. Yo soy candidata en la centroizquierda y la centroizquierda tiene muchas más formas de pensar. Pero no solo eso, sino que la forma de construir, hoy día, porque esta es una discusión que se da como si fueran cosas dicotómicas: socialdemocracia versus ser revolucionario”, aclaró la candidata.

“A mí me enerva la injusticia. Me da mucha rabia que los niños y niñas de Chile no tengan todas las oportunidades que se merecen y esa injusticia es la que quiero combatir, si eso es ser una cosa u otra, no sé”, aseguró.

En la misma línea y sobre la postura del Partido Comunista al respecto, Jara señaló “yo he tomado una posición en la cual ahora soy una candidata y más que hablar por un partido en particular, quiero hablar por el pacto y la coalición que me lleva a enfrentar esta responsabilidad, que es mucho mayor que la posición de un partido en particular”.

