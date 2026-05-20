Niña de 10 años fue baleada por una mujer encapuchada en el exterior de colegio de La Granja

Una niña de 10 años resultó herida de bala luego de una riña entre varias alumnas del colegio Saint Christian College, ubicado en la comuna de La Granja, región Metropolitana.

Según informó Carabineros, todo comenzó con una pelea de alumnas al interior del colegio, el que luego continuó afuera de establecimiento entre algunos apoderados, por lo que tuvo que intervenir personal del recinto educacional.

En medio de la reyerta, una supuesta apoderada con el rostro cubierto, disparó hiriendo en el tobillo a una alumna de quinto básico. La menor fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde está siendo evaluada médicamente.

El comisario Manuel Urrutia, de la Brigada Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que se produjo "una discusión entre alumnos del colegio de quinto y octavo básico, entre dos niñas, producto de lo cual personal del colegio llama a los apoderados, los cuales sostienen una reunión".

"Posterior a ello, se enfrentan a las afueras del colegio. En esas circunstancias, aparece un vehículo blanco del cual desciende una mujer, la cual efectúa a lo menos un disparo que impacta a una niña que no estaría involucrada en los hechos", indicó.

Según informaron apoderados del mismo colegio, el disparo habría sido intencional y estaría vinculado a rencillas anteriores por un caso de bullying.

PURANOTICIA