Mujer está prófuga tras asesinar a su pareja con un arma blanca en Santiago Centro

Un certero ataque con arma blanca cobró la vida de un ciudadano venezolano de 28 años en Santiago, hecho que es indagado por personal de Carabineros.

La principal sospechosa del crimen es la pareja de la víctima, una mujer de 31 años y de igual nacionalidad, cuyo paradero es desconocido tras escapar del sitio del suceso.

El mortal incidente se desencadenó al interior de un departamento situado en la intersección de las calles San Diego con Victoria, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a los antecedentes policiales preliminares, el desenlace fatal se habría producido en medio de una violenta discusión entre ambos.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades mediante un llamado telefónico. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron el cuerpo del hombre tendido en un pasillo del edificio, presentando una herida en el tórax.

Sobre la dinámica de los hechos, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, informó que "por la declaración de un testigo presencial que vivía en el mismo departamento de la víctima, la agresora sería la conviviente del fallecido".

Tras cometer el crimen, la mujer huyó rápidamente, por lo que está siendo buscada por la policía. Cabe destacar que la pareja mantenía una situación irregular en el país, además de registrar una denuncia por violencia intrafamiliar del año 2023.

Finalmente, las diligencias para esclarecer este caso fueron encomendadas al OS9 de Carabineros, bajo las instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

PURANOTICIA