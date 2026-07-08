Mujer de 59 años queda en riesgo vital tras ataque a balazos contra su vivienda en El Bosque

Una mujer de 59 años permanece hospitalizada y en riesgo vital luego de ser atacada a balazos al interior de su vivienda en la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima no mantiene antecedentes penales, por lo que una de las principales hipótesis apunta a que los atacantes buscaban a otra persona.

El hecho ocurrió durante la noche en el pasaje Los Pimientos, donde desconocidos llegaron hasta el inmueble y efectuaron múltiples disparos desde el exterior. En ese momento, la mujer se encontraba junto a su pareja y recibió dos impactos balísticos.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital El Pino, en San Bernardo, donde permanece internada en estado de extrema gravedad.

Las diligencias para esclarecer lo ocurrido quedaron a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitana y de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que trabajan para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Sobre el caso, el fiscal ECOH Nicolás Núñez señaló que "puedo decir que son múltiples disparos, aparentemente desde el exterior del domicilio, más de 10 disparos, lo que le produjeron a esta persona el riesgo a su vida".

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